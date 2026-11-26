הרב פרופ' יצחק כהן בשיחה עם ד”ר גיל יוסף שחר

פרופ' הרב יצחק כהן מארח באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 את ד"ר גיל יוסף שחר - רופא, חוקר ומייסד המרכז לרפואת הרמב"ם - לשיחה שנעה בין עולם המדע, רפואת התזונה, הקבלה, הפסיכולוגיה והאמונה.

זו אינה עוד שיחה על תפריטים או על בדיקות דם, אלא מסע המבקש להשיב את השאלה הגדולה ביותר: מהי בריאות אמיתית? כבר בפתח השיחה מבקש פרופ' כהן המנהל האקדמי של הפקולטה למשפטים בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו מהאורח להציג את עצמו, אך התשובה שמתקבלת רחוקה מקורות חיים שגרתיים.

"מי אני? אני עדיין מברר מי אני", משיב ד"ר שחר. "אנחנו במסע של גילוי - מה השליחות שלנו בעולם. אני משתדל להפיץ אור". משם מתפתחת שיחה שבה מתברר כי בעיניו של שחר, השליחות אינה רק לרפא מחלות אלא להנגיש ידע מורכב לציבור הרחב, לחבר בין מדע לאמונה ובין גוף, נפש ונשמה.

אחד הצירים המרכזיים בשיחה הוא דמותו של הרמב"ם. שחר מסביר כי המרכז שהקים אינו נושא את שמו במקרה. "אנחנו משתדלים ללכת לאורו של הרמב"ם", הוא אומר, "לחבר בין המדע העדכני לבין החכמה העתיקה, בין גוף לנפש ובין ידע רפואי לבין עולם הרוח". לדבריו, דווקא היכולת לשלב בין העולמות היא שמאפשרת להעניק לאדם טיפול שלם יותר, כזה שאינו מסתפק בטיפול בתסמין אלא מבקש להבין את שורש הבעיה.

בהמשך השיחה מציג שחר ביקורת על הדרך שבה, לדבריו, התפתחה הרפואה המודרנית. הוא מדגיש שוב ושוב כי אין בכוונתו לפסול את הרפואה הקונבנציונלית, שאותה הוא מגדיר כחיונית ומצילת חיים, אך לטענתו היא אינה מספקת מענה מלא, בעיקר למחלות כרוניות. "הרפואה המערבית טובה וחשובה, אבל היא לא שלמה", הוא אומר, ומספר כי כבר במהלך לימודי הרפואה בטכניון הופתע לגלות שבמשך שבע שנות לימוד לא הוקדש אפילו קורס חובה אחד לתזונה. "איך ייתכן שרופא שמטפל בגוף האדם כמעט לא לומד על הדבר הבסיסי ביותר - מה שהאדם מכניס לגופו?" הוא שואל.

פרופ' כהן אינו מסתפק בשאלות נוחות. הוא מציב בפני המרואיין את הטענות על השפעתם של אינטרסים כלכליים, על מעמדה של תעשיית התרופות ועל הקושי לחולל שינוי בתוך המערכת. שחר משיב בזהירות אך בתקיפות, וטוען כי רופאים רבים פשוט אינם נחשפים במהלך הכשרתם לידע רחב בתחום רפואת התזונה. לצד זאת הוא מספר כי בשנים האחרונות הוא מזהה שינוי: יותר ויותר רופאים מגיעים ללמוד אצלו כדי להרחיב את הכלים המקצועיים שלהם ולהבין כיצד ניתן לשלב תזונה ואורח חיים כחלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי.

אחד הרגעים המעניינים בפרק מגיע כאשר הדיון עובר מן הגוף אל הנפש. כאן הופכת השיחה כמעט להרצאה פילוסופית. שחר מסביר כי בכל מפגש בקורסים שלו מוקדש זמן לעיסוק באיזון הנפש, בשמחה ובכלים להתמודדות עם משברים. לדבריו, "הפינה שהסטודנטים הכי אוהבים אינה זו שעוסקת בתזונה, אלא זו שעוסקת בנפש". הוא מתאר את החיים כ"חדר כושר לנשמה", שבו כל קושי, כל משבר וכל מפגש עם אדם אחר הם הזדמנות לחזק "שריר רוחני" אחר.

כשפרופ' כהן מבקש ממנו להסביר כיצד מגיעים לשמחה אמיתית, שחר משיב כי על פי הרמב"ם השמחה היא אחד הכלים העוצמתיים ביותר לריפוי. "החיים אינם רק הגוף", הוא אומר. "כאשר האדם מבין שהוא נשמה הנמצאת במסע, שהחיים נמשכים מעבר למה שאנחנו רואים כאן, הוא מצליח להתבונן אחרת גם על הקשיים, על הפחדים ועל המשברים".