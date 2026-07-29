Defiant Netanyahu promises to go to New York after Mamdani threats

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל במהלך ריאיון לשון האניטי בפוקס ניוז על האפשרות שייאלץ לבצע נחיתת חירום במדינה המכירה בצו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.

המראיין תהה האם תרחיש של מצב רפואי שיחייב נחיתה במדינה כזו מטריד אותו, וציין כי הדבר עלול לסבך את מצבו: "אתה נוסע ברחבי העולם. חס וחלילה תהיה לך בעיה רפואית ותצטרך לנחות ואתה עומד לנחות במדינה שמכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. זה עלול לסבך את העניינים. אתה דואג לגבי זה?"

נתניהו השיב כי הוא אכן חושב על האפשרות: "כן, אני חושב על זה". בהמשך אמר ראש הממשלה: "יש לנו כוחות מיוחדים מסביב. שירתי בצבא חמש שנים".

לאחר שהמראיין העיר כי "לצה"ל יש מוניטין של צבא קשוח מאוד", השיב נתניהו בחיוך, "בוא ניתן להם משימה חדשה".