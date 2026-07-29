ח"כ אבי מעוז בשיחה עם ערוץ 7

חבר הכנסת אבי מעוז, השיק היום (רביעי) את קמפיין הבחירות של מפלגתו החדשה 'נעם לישראל', ודחה בתוקף את הטענות שלפיהן ריצה עצמאית של המפלגה עלולה להביא לשריפת קולות בגוש הימין.

לדבריו, ההפך הוא הנכון - מפלגתו תהיה זו שתסייע למחנה הלאומי להגיע לרוב של 61 חברי כנסת.

"בחרנו להשיק את הקמפיין דווקא ביום שמסמל אהבת עם ישראל, אהבת תורת ישראל ואחדות", אמר מעוז בפתח האירוע. הוא ציין כי בשבועות הקרובים תציג המפלגה חיבורים עם גורמים נוספים ותבנה רשימה שתייצג "מגוון רחב של ציבורים מאוכזבים", במטרה לדבריו "להעביר את הגוש הימני, הגוש האמוני והגוש היהודי מעל 61 מנדטים".

בריאיון לערוץ 7 הסביר מעוז כי הוא מכוון בעיקר לציבורי הימין שאיבדו אמון בממשלה הנוכחית. "אנחנו רואים בסקרים בין חמישה ל-12 מנדטים של אנשים שמאוכזבים מהגוש הימני. אני קורא להם - אנחנו הבית הפוליטי שלכם. בין אם אתם מסורתיים, חרדים או מהציונות הדתית, אנחנו נהיה הקול האמיתי, הברור והצלול שלכם".

לדבריו, האכזבה נובעת מכך שממשלת הימין לא הצליחה לממש את יעדיה המרכזיים. "היא לא חיזקה את הזהות היהודית של המדינה, לא החילה ריבונות ביהודה ושומרון ובעיקר לא ביצעה את הרפורמה במערכת המשפט, שזקוקה כמו אוויר לנשימה לרפורמה אמיתית".

מעוז הציג את מפלגתו גם כגשר בין הציבור החרדי לציונות הדתית. "יש היום חומה בין שני הציבורים הללו, למרות ששניהם שייכים לאותו גוש. אנחנו נהיה הבית שמגשר ביניהם". הוא פנה גם לחרדים המאוכזבים מנציגיהם ואמר: "אני קורא למאוכזבים בשני הציבורים - בואו להצביע נעם. אני מבטיח להיות הפה הנאמן והשליח הנאמן שלכם".

כשנשאל האם הוא אינו חושש שמפלגתו תשרוף קולות בימין, השיב מעוז בתקיפות ודחה את הטענה מכל וכל. "איך אפשר לשאול אותי שאלה כזאת? אני בן 70, כבר אחרי גיל הפנסיה. מה חסר לי? אני חרד לגורלה של מדינת ישראל וחרד לשלטון הימין על מלא. מתוך החרדה הזאת נטלתי על עצמי את המשימה הכמעט בלתי אפשרית לעשות שינוי. נעם לישראל תהיה המפלגה שמעבירה את גוש הימין מעל 61 מנדטים".

בהמשך חזר מעוז לעסוק בנושאי הזהות היהודית והחינוך, והבהיר כי בכוונתו להוביל רפורמה מקיפה במערכת החינוך אם ימונה לשר החינוך. "אמא יהודייה לא מרגישה בטוחה כשהיא שולחת את ילדיה למערכת החינוך. תחת הנהגתנו היא תרגיש בטוחה, משום שמערכת החינוך תחזור בראש ובראשונה לתת חינוך יהודי", אמר. לדבריו, "כשבשמאל מזהירים שאבי מעוז רוצה להיות שר החינוך - אני אומר בהחלט כן. אני מתכוון להפשיל שרוולים ולתקן את מערכת החינוך".