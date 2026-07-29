Dramatic rescue sees teen lifeguard battle terrifying waves to save boy dragged out to sea

ילד שנסחף אל תוך הים בעקבות גלים עוצמתיים חולץ בחוף סנטה קרוז שבקליפורניה, לאחר שנער בן 16 הסתער לעברו ונאבק בים הסוער עד שהצליח להוציאו בשלום.

בתיעוד נראה הנער מזנק אל תוך הגלים, מאתר את הילד ואוחז בו בחוזקה. שוב ושוב מכסים הגלים את השניים ומטביעים אותם מתחת לפני המים, אך הנער אינו מרפה וממשיך להתקדם לעבר החוף כשהוא שומר על הילד צמוד אליו.

לאחר מאבק שנמשך קרוב לשתי דקות מצליח הנער להגיע אל המים הרדודים, שם אזרחים נוספים נכנסים לסייע. יחד הם מושכים את השניים אל החוף ומסיימים את החילוץ בשלום.

האירוע עורר הדים ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי בכוונתו להזמין את הנער ואת בני משפחתו לבית הלבן כדי להעניק לו אות הוקרה אזרחי גבוה.

"אנחנו נביא את הצעיר הגיבור הזה ואת משפחתו לבית הלבן, ואולי גם את הילד שהציל, כדי להעניק לו אות הוקרה אזרחי גבוה. אמיץ מאוד, הוא ראוי לכך", כתב טראמפ.