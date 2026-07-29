עידן חביב - מודה לשם (Prod. By Jo Cohen)

הזמר והיוצר עידן חביב הוציא את "מודה לשם", סינגל חדש מתוך אלבומו הבא. מדובר בסינגל השני המתפרסם מתוך הפרויקט, שאת מילותיו כתב חביב יחד עם אבי אוחיון.

השיר מציג מסע אישי של הודיה על רגעי החיים הפשוטים והמשמעותיים כאחד - משתיקה וכוס קפה של בוקר ועד תפילה, חברות, משפחה ואמונה.

לצד רגעי השגרה, משלב חביב גם התייחסות ללוחם שנתן את הכול למען המדינה ולכוחה של האמונה גם בתקופות של קושי ואובדן.

במרכז השיר ניצב מסר של הכרת הטוב, לצד ההבנה כי גם האתגרים והכאב הם חלק מהדרך. בין הדימויים המופיעים בו בולטים דמויות ונופים ישראליים מוכרים, ובהם אריק איינשטיין, חוף פלמחים, חיבוק מאמא וילדים הרצים אל הים - כולם מצטרפים לפסיפס של זיכרונות, תקווה ושייכות.