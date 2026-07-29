ינון מגל במוזיאון גוש קטיף באדיבות המצלם

המגיש ינון מגל נשנק היום (רביעי) מבכי במהלך ביקור במוזיאון גוש קטיף בירושלים, כששיתף בתחושות שליוו אותו בתקופת גירוש גוש קטיף.

במהלך הביקור הוענק לו אות "יקיר גוש קטיף" כהוקרה על פעילותו בתקופת הגירוש ולאורך השנים למען ההתיישבות ברצועת עזה.

מגל סיפר כי בזמן הגירוש לא הורשה לסקר את אירועי הגג בכפר דרום, אירוע שנצרב בזיכרונו. "לא נתנו לי לסקר את האירועים על הגג בכפר דרום. הלכתי בשדות של הגוש ובכיתי בכי תמרורים", אמר בהתרגשות.

עוד הוסיף כי הכאב מאותה תקופה מלווה אותו עד היום. "זה היה אירוע קשה, סחבתי אותו הרבה זמן ולמעשה עד היום. בעזרת השם שנזכה לחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה ובגוש קטיף", אמר.

את הביקור ליוו יו"ר מוזיאון גוש קטיף שלמה וסרטייל ועו"ד גלעד קורינאלדי, המייצג את בתי הכנסת של גוש קטיף. השניים נכחו בטקס שבו קיבל מגל את אות "יקיר גוש קטיף".