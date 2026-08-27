כרמיאל- בראודה

איך מממנים תואר בהנדסה? איך צוברים ניסיון מקצועי כבר במהלך הלימודים? ואיך מגיעים לשוק העבודה לא רק עם תעודה, אלא גם עם כלים מעשיים, ניסיון וביטחון מקצועי

אלה שאלות שמעסיקות צעירים רבים רגע לפני שהם בוחרים את דרכם האקדמית.

במכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל שמים דגש לא רק על רכישת ידע אקדמי, אלא גם על הכנה אמיתית לעולם העבודה לצד חיבור עמוק לקהילה ולערכים.

המטרה היא לא רק לסיים תואר בהנדסה, אלא להגיע לשוק העבודה עם יתרון משמעותי: ניסיון מקצועי, היכרות עם סביבת העבודה, קשרים שנבנים עוד במהלך שנות הלימודים, והזכות לקחת חלק במפעל חיים של יישוב ופיתוח הגליל.

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לשם כך מציעה המכללה מענה משולב לאתגרים שעומדים בפני צעירים בתחילת דרכם: מצד אחד מעטפת כלכלית המציעה מגוון מלגות שמאפשרות לסטודנטים להתמקד בלימודים, ומצד שני חיבור הדוק לתעשייה ולמרחב הצפוני, שמסייע להם לבנות את עתידם ואת עתיד האזור כולו.

חיילים משוחררים העומדים בתנאי הזכאות, הלומדים במוסד אקדמי באזורי הפריפריה, יכולים ליהנות משנה ראשונה חינם בכפוף לקריטריונים של הקרן להכוונת חיילים משוחררים, לצד מגוון מלגות שהמכללה מציעה, מתווה לימודים אקדמי מותאם למשרתי המילואים ובנות זוגם, אפשרויות מגורים מסובסדים ותוכניות המשלבות התנסות מעשית בחברות ובארגונים.

החיבור בין האקדמיה לתעשייה מתחיל כבר בקמפוס. באמצעות ירידי תעסוקה, שיתופי פעולה עם חברות מובילות ותוכניות התמחות מעשיות, הסטודנטים משתלבים במשרות סטודנט, צוברים ניסיון מקצועי ופוגשים מקרוב את עולם ההייטק וההנדסה.

ליאור המר החל את לימודיו במחלקה להנדסת מערכות מידע במכללה, כשהוא מחפש שילוב בין לימודים ברמה גבוהה לבין הכנה אמיתית לעולם העבודה. במהלך הלימודים הכיר את אורית, והשניים, שהיו סטודנטים באותה תקופה, הפכו לזוג ובהמשך נישאו. כיום הם הורים לשלושה ילדים קטנים ובמקביל מנהלים קריירות מצליחות בתעשייה.

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"יצאתי מהתואר הזה עם שני דברים לכל החיים: גם תואר נחשב בהנדסת מערכות מידע וגם האישה שלי לחיים", מספר ליאור בחיוך.

אורית המר מספרת כי כבר במהלך הלימודים החלה לצבור ניסיון מקצועי בתעשייה: "התחלתי לעבוד כסטודנטית יומיים בשבוע כבר במהלך התואר. הניסיון הזה נתן לי מקפצה משמעותית לקריירה והעניק לי כלים מעשיים להשתלב בתעשייה".

בוגרי המכללה משתלבים במגוון חברות מובילות בתחומי ההייטק, ההנדסה והטכנולוגיה, בהן אנבידיה, אמזון, רפאל, אלביט ועוד, וכן בחברות מובילות באזורי התעשייה של הגליל וצפון הארץ - ובכך מהווים את חוד החנית של הכלכלה והתעשייה האזורית.

"היום אני רואה את החברים שלי לספסל הלימודים משתלבים בחברות מובילות, ואני יודע שקיבלנו בסיס מקצועי מצוין", אומר ליאור.

לצד ההכשרה המקצועית, מציעה המכללה מעטפת חברתית וקהילתית הכוללת מגוון מלגות, אפשרויות מגורים מסובסדים בכפר סטודנטים ייחודי בכרמיאל לציבור הדתי-לאומי, הפועל בשיתוף תנועת בני עקיבא - מוקד משמעותי של עשייה חברתית, ציונות הלכה למעשה וחיזוק הקהילה המקומית.

נגה חדד, נציגת כפר הסטודנטים של תנועת בני עקיבא בכרמיאל, מסבירה כי הכפר הוקם כדי לתת מענה לצעירים דתיים-לאומיים שבוחרים ללמוד בגליל, באמצעות שילוב של תמיכה כלכלית, חיי קהילה וסביבה ערכית לצד הלימודים.

"הרגשנו את הצורך הגדול בכפר סטודנטים בכרמיאל. רצינו ליצור מקום שבו צעירים יוכלו ללמוד, להתפתח ולפרוח, תוך המשך חיי קהילה משמעותיים גם בתקופת הלימודים", אומרת חדד. לדבריה, חשיבות הקהילה הורגשה במיוחד בתקופת המלחמה: "כשבני זוג יוצאים למילואים והמציאות משתנה, יש משמעות גדולה מאוד ל'ביחד', לעזרה ההדדית ולתחושה שאתה לא לבד".

"המכללה בנתה לנו מעטפת שלמה, החל מפטור משכר לימוד בשנה הראשונה לזכאים ועד מלגות מחיה וליווי לאורך הדרך. זה אפשר לי להתמקד בלימודים ולהתקדם בביטחון לעולם העבודה", מספר ליאור.

השילוב בין לימודי הנדסה איכותיים, חיבור ישיר לתעשייה, מעטפת כלכלית וקהילה תומכת מאפשר לסטודנטים להתחיל לבנות את הקריירה שלהם כבר במהלך התואר, ולהגיע אל עולם העבודה עם ניסיון, כלים מקצועיים וביטחון בדרך.

ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה בעיצומה. המלגות ואפשרויות המגורים בכפר הסטודנטים ניתנים בהתאם לתנאי הזכאות ולמספר המקומות הזמינים.

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