צה"ל קיים השבוע בבסיס חיל האוויר בפלמחים את טקס פתיחתה מחדש של טייסת "מגיני המערב" (193), שתפעיל מסוקי סיור וסיוע ימי.

הטקס נערך במעמד מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל, מפקדים, לוחמים ואנשי צוות.

טייסת 193 תפעל בשיתוף פעולה עם שייטת ספינות הטילים ותסייע למגוון משימות של חיל הים, ובהן הגנה על הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, שמירה על חופש השיט, סיוע לכוחות המתמרנים והפעלת כוח אש מהים.

בצה"ל ציינו כי פתיחתה המחודשת של הטייסת תחזק את שיתוף הפעולה בין זרוע האוויר לזרוע הים ותרחיב את המענה המבצעי בזירה הימית.

הטייסת קלטה את מסוקי ה-SH-60F "שלך" (Seahawk), מסוקי סער ימיים המיועדים לביצוע משימות איסוף מודיעין, סיור ותצפית, חילוץ והצלה וסיוע לכוחות הימיים. המסוקים מצוידים במערכות חישה מתקדמות, ובהן מכ"ם ימי ומערכות תצפית יום ולילה.

טייסת "מגיני המערב" הוקמה בשנת 1987 והפעילה לאורך השנים את מסוקי ה"דולפין" ובהמשך את מסוקי ה"עטלף". בשנת 2025 נסגרה הטייסת בבסיס רמת דוד, וכעת היא שבה לפעילות מבסיס פלמחים במתכונת חדשה כטייסת מסוקי סיוע ימי.

מסוק ה-SH-60F צילום: דובר צה"ל

אלוף עומר טישלר אמר בטקס: "אתם פותחים היום פרק חדש במורשת הטייסת, שמובילה כבר כמעט ארבעים שנה שיתוף פעולה ייחודי. החיבור ההדוק בין שייטת 3 לטייסת 193, בין הזרוע הימית לזרוע האווירית - מהגנת הגבול הימי במערב ועד למבצעים משותפים הרחק מעבר לגבולות - מהווה את הזרוע הארוכה, האסטרטגית והמשולבת של צה"ל. בארבעת העשורים שבהם פעלה הטייסת, פעלתם בעומק הרחוק והגנתם על נכסיה האסטרטגיים של מדינת ישראל".

הוא הוסיף: "אם הייתה לי מילה אחת לבחור - שותפות. קו ההגנה על מדינת ישראל עובר במקום שבו עומד כוח ישראלי לוחם הפועל יחד. יחד למיצוי היכולות, להעצמת האפקטיביות המבצעית, על בסיס ערכי משותף ומתוך אמונה בצדקת הדרך. זה הרגע. זו העת. דגל הטייסת נפרש מחדש, ומכאן אתם פורצים קדימה. צאו לים, בצעו את המשימה ושובו לשלום לביתכם החדש - הבית בפלמחים".

אלוף אייל הראל הוסיף: "הערב הזה הוא סגירת מעגל עבור אנשי הים ואנשי האוויר, שבחרו להיות במקומות שבהם האחריות גדולה, האתגרים מורכבים והשליחות נוכחת בכל פעולה. הזירה הימית של ישראל היא מרחב עצום, דינמי ומשתנה. כדי להגן עליה ולהבטיח עליונות נדרש חיבור בין כלי שיט לכלי טיס, בין לוחמים בים ללוחמים באוויר, בין אנשים ממקומות שונים שהופכים לכוח אחד. הטייסים, המכונאים, קציני הסיור המוסק ולוחמי שייטת 3 למדו לפעול יחד, לראות יחד, לחשוב יחד ולהילחם יחד. הם למדו לסמוך זה על זה ברגעי סיכון ומתח מבצעי - רגעים שיצרו רקמה אנושית ייחודית של אחריות משותפת ואחוות לוחמים".

לדבריו, "לוחמי האוויר והים, אתם מקבלים לידיכם היום הרבה יותר ממסוקים ומשימות. אתם מקבלים אמון, אחריות ובעיקר מחויבות - להמשיך את הברית המיוחדת בין חיל האוויר לזרוע הים, בין המסוק לסטי"ל, בין תכלת השמיים לכחול הים".

מפקד בסיס פלמחים, תת-אלוף י', אמר: "אנו מצויים בתקופה מתוחה, במציאות מבצעית מאתגרת במיוחד. לוחמי ולוחמות צה"ל מסכנים את חייהם בהגנה על מדינת ישראל במלחמה רב-זירתית, כאשר לכל אויבינו מרחב ימי המאפשר להם לפעול. מה סמלי יותר בעת הזו מהוספת חיזוק משמעותי נוסף לכוחו של צה"ל בדמות מסוק וטייסת ימית חדשה-ישנה, זוהי נקודה היסטורית, מיוחדת ומרגשת. טייסת 193 היא נדבך מרכזי ביכולות חיל הים לשמירה על גבולותיה הימיים של מדינת ישראל ועל המים הכלכליים שלה. אני מאחל ששילוב הזרועות בינינו יהווה מודל ללכידות, המייצר ביטחון ותחושת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל".

הוא המשיך ואמר: "לכלל השותפים היקרים - הניצחון על אויבינו, והשבת השקט והביטחון לכלל אזרחי ישראל, הם יעדינו המשותפים, ולאורם נמשיך לצעוד. משפחת טייסת 193 - כל עוצמת פלמחים מאחוריכם. אני מאמין בכם וגאה בכם מאוד".

מפקד טייסת "מגיני המערב" (193), סגן-אלוף ב', חתם: "לאורך ארבעת העשורים האחרונים נבנתה מורשת הטייסת והתעצבה רוחה - רוח של רעות ואחוות לוחמים, של מסירות, מקצועיות ותחושת שליחות עמוקה. גם עתה תמשיך רוח הטייסת לנשוב ולהוות מרכיב משמעותי בפרק החדש שאנו כותבים".

"אנשי הטייסת, במהרה נשוב לטוס, לצאת למשימות מבצעיות ולקחת חלק פעיל בשמירה על ביטחון מדינת ישראל. המלחמה האחרונה הציבה בפנינו אתגרים חדשים וזירות לחימה משתנות. חובתנו להפיק את הלקחים ולבנות את כוחנו ואת יכולותינו בהתאם. זכות עצומה נפלה בחלקנו לקחת חלק בתהליך כה חשוב ומשמעותי. מתוך גאווה גדולה, אחריות עמוקה ויראת כבוד, אני מתרגש לקבל ולהניף מחדש את דגל הטייסת", סיכם.