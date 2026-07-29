מועצה אזורית שומרון ותנועת "אמנה" מדווחות על היענות רחבה וחסרת תקדים לקמפיין גיוס המשפחות להקמת 19 יישובים חדשים בצפון השומרון.

על פי הנתונים, בחודשים האחרונים נרשמו למעלה מ-4,000 משפחות שביקשו להצטרף לגרעיני ההתיישבות השונים. עם זאת, בשל מגבלות המקום, התקציב והתשתיות בשלב זה, מאות משפחות בודדות מתוכן התקבלו בפועל ועולות לקרקע, מה שהותיר משפחות רבות שהן נותרו בשלב זה, ללא מקום בגרעיני ההתיישבות הקיימים.

לגבי המשפחות שנותרו בשלב זה בהמתנה ביקש דגן להעביר מסר מעודד: "אנחנו מתרגשים מהביקוש האדיר ומבינים את המשפחות שהתאכזבו מכך שהם לא חלק מהמהלך הראשוני. אנחנו מבטיחים שזה לא נעצר כאן - אנחנו עובדים בכול הכוח על השלבים הבאים להגדלת היישובים, כדי כמה שיותר משפחות יעלו הביתה לצפון השומרון".

המהלך ההיסטורי מתבצע במסגרת "תוכנית ההתחברות", שקודמה בעקבות החלטת הקבינט בהובלת השר במשרד הביטחון ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ. התוכנית משתלבת ב"תוכנית המיליון בשומרון" שגיבש ראש מועצת שומרון יוסי דגן יחד עם צוותי תכנון, מהנדסים וגיאוגרפים. מטרת התוכנית היא הקמת 18 יישובים, הכוללים בין היתר את ארבעת יישובי צפון השומרון שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות - חומש, שא-נור, גנים וכדים, לצד 15 יישובים חדשים נוספים שיוקמו בנקודות אסטרטגיות באזור, בהתאם להחלטות ממשלה.

מנתוני ההרשמה עולה פילוח דמוגרפי מרתק: כ-50% מהנרשמים מגיעים מיהודה ושומרון, וכ-30% נוספים מאזור המרכז וירושלים, בין היתר מערים כמו תל אביב, פתח תקווה ונתניה. בנוסף, נרשמו משפחות יהודיות מחו"ל, בהן משווייץ וממיאמי, הבוחנות עלייה לישראל בעקבות המהלך. כמחצית מהפונים הם זוגות צעירים בשנות ה-20 לחייהם, וכ-30% הם בני 30 עד 55. מבחינה תעסוקתית, כ-40% עובדים בתחומי החינוך והטיפול, וכ-25% בתחומי ההייטק, ההנדסה והמקצועות החופשיים.

לאחרונה עלו לקרקע גרעין משפחות בהר עיבל, שם כבר פועלת שלוחה של ישיבת אלון מורה. בשלב הראשון, משפחות בוגרי ישיבת עלי יקימו את היישוב גנים, ואת כדים יאכלסו בוגרי ישיבת תל אביב. בעמק דותן תוקם שלוחה של ישיבת ברוכין, ובמקביל גובשו גרעינים נוספים שצפויים לעלות לקרקע בחודשים הקרובים. במקביל לקידום המגורים, המועצה פועלת להקמת מעטפת קהילתית ומוסדות חינוך, בהם שלוחה של ישיבת "בני דוד" מעלי בראשות הרב נריה בולאק מוסדות קדם-צבאיים בראשות הרב חיים ברוך.