הרב שמעון טובול, 'נעם לישראל'

הרב שמעון טובול מרגיש כי הכניסה לחיים הציבוריים אינה מהלך פוליטי רגיל מבחינתו, אלא שליחות שנולדה מתוך המפגש עם הלוחמים בשטח ומתוך תחושת אחריות לעתידה של מדינת ישראל.

בריאיון לערוץ 7, לאחר שהוצג כמספר 3 ברשימת "נעם לישראל", מספר טובול כי קיבל על עצמו את התפקיד לבקשת הרב צבי ישראל טאו. "לא יודע אם אני ראוי לתפקיד", הוא אומר, "אבל בפגישה אצל ראש הישיבה הוא אמר לי שהוא מבקש את זה ממני אישית, ולכן נכנסתי לכל המהלך הזה".

טובול חוזר לרגעים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל ומתאר את מה שפגש בשטח לאחר שהוקפץ למילואים. לצד המראות הקשים, הוא מספר כי דווקא שם הבין מחדש את עוצמת הזהות היהודית של הלוחמים. "ראיתי אותם רגע לפני המשימות המורכבות ביותר מבקשים ציצית, מבקשים להניח תפילין ומבקשים להגיד ברכת 'שהכול'", הוא מספר. "הבנתי שם דבר אחד - הזהות היהודית היא לא סיסמה, היא הדבר היחיד שמחזיק את עם ישראל".

בהמשך הריאיון מתייחס טובול גם לכתב האישום שהוגש נגדו בעקבות אירוע שהתרחש לדבריו לאחר פעילות מבצעית בג'באליה. הוא מספר כי הגיע לסייע לאדם שלטענתו חש מאוים מניסיון דריסה, וכי פעל כלוחם מילואים בהתאם לנהלים. לדבריו, התחקירים הצבאיים תמכו בהתנהלותו, והוא משוכנע כי בבית המשפט תוכח חפותו.

את הפרשה האישית הוא קושר גם למסר המרכזי שאותו מבקשת מפלגתו לקדם. "התיקון הוא לדאוג לחיילי צה"ל", הוא אומר. "יצאת לשרת את עם ישראל בכבוד - אף אחד לא יפגע בך. לא הפרקליטות ולא אף אחד אחר".

על המעבר מהעשייה הציבורית המקומית לפוליטיקה הארצית הוא אומר כי מדובר באתגר משמעותי, אך כזה שהוא מקבל באהבה. לדבריו, כשם שלוחם מתקדם שלב אחר שלב במסלולו הצבאי, כך גם המעבר לזירה הלאומית מחייב אומץ ונחישות.

לקראת סיום הריאיון מתייחס טובול גם למתח סביב חוק הגיוס וליחסים בין הציבור החרדי לשאר חלקי החברה הישראלית. לדבריו, הציבור החרדי אוהב את המדינה ואת חיילי צה"ל, והוא סבור כי השיח הציבורי יוצר לעיתים תמונה מפלגת שאינה משקפת את המציאות. הוא קורא לחיזוק גוש הימין ולהעמקת החיבור בין חלקי הציבור, שלדבריו הוא תנאי ליציבותה של הממשלה ולחיזוק המחנה הלאומי.