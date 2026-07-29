זעם בצה"ל. אמש זוהו שלושה אזרחים ישראלים שהגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צה"ל פעלו לאיתורם, ומוקדם יותר היום (רביעי) השיבו אותם לשטח ישראל.

מדובר בצעירים מתנועת חלוצי הבשן שסיפרו כי נכנסו למקום כדי להניח תפילין. הם עוכבו והועברו להמשך טיפול המשטרה.

בצבא תקפו את ניסיונות ההסתננות לסוריה. "צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית", נמסר מטעם דובר צה"ל.