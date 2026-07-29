שנה שלמה בילה הסופר האלג'יראי-צרפתי בועלם סנסאל מאחורי סורג ובריח, אך גם הכלא הקשה באלג'יריה לא גרם לו לוותר על עמדותיו.

בריאיון לכאן חדשות הוא מספר על החודשים שעברו עליו בתנאים קשים, משוכנע כי תמיכתו הפומבית בישראל היא שהובילה למאסרו, ומבטיח כי למרות הכול לא יסכים לוותר על חופש הביטוי.

סנסאל, מהסופרים הבולטים בעולם הערבי ומבקר חריף של השלטון האלג'יראי ושל האסלאם הקיצוני, נעצר בנובמבר 2024 עם נחיתתו באלג'יר לאחר ששב מצרפת. בהמשך הורשע ונידון לחמש שנות מאסר בטענה שפגע בביטחון המדינה, בעקבות התבטאויות שבהן תמך בריבונות מרוקו על סהרה המערבית ובביקורת חריפה על המשטר בארצו.

בסופו של דבר, לאחר לחץ דיפלומטי כבד מצד צרפת וגרמניה, העניק לו נשיא אלג'יריה חנינה. הוא הועבר לטיפול רפואי בגרמניה ומשם שב להתגורר בצרפת, אך מודה כי השלכות המאסר עדיין מלוות אותו. "אני מתחיל להרגיש טוב יותר, אבל מי שיוצא מכלא כזה נשאר שבור עוד זמן רב, גם נפשית וגם פיזית", אמר. "בתי הכלא באלג'יריה הם מקומות מחרידים. בגילי ובמצבי הבריאותי לא הייתי מחזיק שם עוד הרבה זמן. שוחררתי ממש ברגע האחרון".

לדבריו, הרדיפה אחריו אינה חדשה. במשך שנים, כך הוא מספר, צונזרו כתביו, הוא פוטר מעבודתו וספג איומים בשל עמדותיו. כאשר ביקר בישראל בשנת 2012 אף היה משוכנע שייעצר עם שובו לאלג'יריה. "הופתעתי שזה לא קרה", הוא אומר. לדבריו, נשיא אלג'יריה דאז, עבד אל-עזיז בותפליקה, הבין שמעצרו עלול לעורר סערה בינלאומית ולכן נמנע מכך.

לעומת זאת, את הנשיא הנוכחי, עבד אל-מג'יד תבון, הוא מתאר כמי שמנהל שלטון של פחד. "מאז עלייתו לשלטון נעצרו אלפי בני אדם. אני הייתי רק אחד מהם", אמר.

למרות כתב האישום הרשמי, סנסאל אינו מטיל ספק בסיבה האמיתית למאסרו. "הידידות שלי עם ישראל היא הסיבה העמוקה ביותר למה שעשו לי. מבחינת המשטר, העובדה שהבעתי תמיכה בישראל בכל הזדמנות הייתה בלתי נסבלת. כמי שנאבק למען חופש הביטוי, סירבתי לצנזר את עצמי או לפחד. הם חששו שאהפוך למודל לחיקוי עבור אחרים".

הסופר התייחס גם למתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר וכינה אותה "אחת הזוועות הגדולות בהיסטוריה". לדבריו, האחריות אינה מסתיימת רק במבצעי הטבח. "צריך להעניש גם את מי שאפשרו לזוועה הזאת להתרחש - חמאס, חיזבאללה ואיראן. אלג'יריה אולי אינה מעורבת ישירות, אבל היא תומכת בגורמים האלה", אמר.

לצד הביקורת החריפה על משטר ארצו, בחר סנסאל להעביר מסר של עידוד לציבור בישראל. "תמשיכו להיות אמיצים כפי שתמיד הייתם. אני לא היחיד שמרגיש ידידות עמוקה כלפי ישראל והעם שלה. יש רבים שחושבים כך, אבל אין להם את האומץ לומר זאת בקול".

על עתידו הוא עדיין אינו מוותר. סנסאל מבקש לשוב לאלג'יריה כדי לעמוד למשפט חוזר, שלדבריו יהיה הוגן ופתוח לעיני משקיפים בינלאומיים. אם הדבר לא יתאפשר, הוא מתכוון לפעול נגד הנשיא תבון בזירה המשפטית הבינלאומית. במקביל, הוא מגלה כי ביקור בישראל נמצא מבחינתו על הפרק. "לישראל אבוא בשמחה", הוא אומר. "אני כבר בוחן את האפשרות הזאת יחד עם חברים ישראלים".