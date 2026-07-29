הפופולריות של טראמפ ממשיכה לצנוח. סקר חדש של רשת CNN מעלה כי רוב מוחלט של האמריקאים סבור כי הנשיא לא מקדיש תשומת לב מספקת לבעיות החשובות של ארה"ב. מרביתם גם מתנגדים למלחמה באיראן.

על השאלה "האם המדיניות של טראמפ היטיבה או הרעה את המצב הכלכלי של ארה"ב", ענו 65 אחוזים כי "המדיניות הרעה את המצב הכלכלי" לעומת 22 אחוזים בלבד שתמכו במדיניות הכלכלית של טראמפ. שאלה נוספת נגעה להחלטות של טראמפ בנוגע למלחמה עם איראן. 67 אחוזים טענו כי "ההחלטות של טראמפ בנוגע למלחמה באיראן פגעו בארה"ב, לעומת 21 אחוזים שטענו כי "ההחלטות של הנשיא סייעו לארה"ב". 12 אחוזים טענו כי "לא הייתה להן השפעה על ארה"ב".

רוב האמריקאים גם סבורים כי לנשיא אין תוכנית לסיום המלחמה. 74 אחוזים טענו כי "אין לנשיא תוכנית ברורה איך לנהל את המצב מול איראן", לעומת 26 אחוזים שסברו כי הנשיא מחזיק בתוכנית סדורה כלפי איראן.

25 אחוזים סבורים כי "המלחמה באיראן שווה את המחירים בחיי אדם והמחיר הכלכלי", לעומת 74 אחוזים שסבורים כי המלחמה לא שווה את המחירים. 71 אחוזים גם בטוחים כי "המלחמה עם איראן תארך כנראה זמן רב", לעומת 17 אחוזים שסבורים כי "לא סביר שהמלחמה תארך זמן רב". אחוז שביעות הרצון הכללי מטראמפ עומד על 34 אחוזים, הנמוך ביותר בכהונתו. רק 15 אחוזים מרוצים מאוד ממדיניותו של הנשיא.