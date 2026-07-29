עימות ברשתות החברתיות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט.

הסערה החלה כאשר איזנקוט פרסם ציוץ ובו קטע מתוך ראיון לצד הכיתוב: "אין שם לא מנהיגות, לא עוצמה, לא יהדות".

השר בן גביר לא נותר חייב והגיב בציוץ משלו, אליו צירף סרטון מעברו של איזנקוט כראש אגף המבצעים בצה"ל.

בתיעוד נראה איזנקוט כשהוא מתאר כיצד בלם תקיפה שהייתה עשויה להוביל לחיסולו של חסן נסראללה במהלך מלחמת לבנון השנייה, וזאת בשל חשש לפגיעה באזרחים ששהו בסביבת המבנה.

בציוץ התגובה כתב בן גביר: "גדי, הנה סרטון בו אתה מתגאה איך כראש אמ"ץ מנעת את החיסול של נסראללה ב-2006, בשל שיקולי 'מוסריות'. אותה 'מוסריות' שהשאירה את נסראללה בחיים, ושבגללה נרצחו מאות מתושבי הצפון וחיילים בידי חיזבאללה".

"את אותה "מוסריות" תבוסתנית, ניסית להנחיל גם במלחמה הנוכחית כשר בקבינט. למזלנו עזבת, ויכולנו לחסל את נסראללה - עם הרבה מאוד עוצמה", דברי בן גביר.