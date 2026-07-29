המסר של הרמטכ"ל למפקדי החטיבה החרדית צילום: דובר צה"ל

במהלך סיור שערך היום (רביעי) בגבול הצפון, נפגש הרמטכ"ל אייל זמיר, עם מפקדים ולוחמים מגדוד "יונתן" הפועל במסגרת חטיבת החשמונאים.

"אנחנו נמצאים בתקופה גורלית וממשיכים להילחם במספר זירות במקביל. יש לנו צבא חזק שתפקידו לשמור על מדינת ישראל ותושביה. אחד מהלקחים שהפקנו מהשבעה באוקטובר הוא שעל צה"ל לגדול, להתעצם ולהתחזק. עלינו להגדיל את הכוח הלוחם היבשתי שלנו ולבנות עוד גדודים וחטיבות שיודעים להילחם, להכריע את האויב ולהגן על מדינת ישראל", אמר זמיר ללוחמים.

במהלך המפגש שיבח הרמטכ"ל את התנהלות הגדוד החרדי והגדיר את הקמתו כצעד היסטורי. "אחת מהמסגרות שהקמנו במטרה לחזק את צה"ל היא חטיבת החשמונאים, ואין לי ספק שהיא תהיה אחת החטיבות המובילות בצה"ל. החטיבה הזו פורצת דרך. בכל מקום שבו אני פוגש מפקדים ושואל על גדוד יונתן, אני שומע שבחים ורצון להשאיר אתכם בגזרה. הגדוד הזה הוא כמו נחשון בן עמינדב שקפץ ראשון למים וסלל את הדרך לעם כולו - וכך תיזכרו בספר תולדות עמינו. כראשונים שפרצו את הדרך - אתם מאפשרים במעשיכם את הרחבת גיוסם של החרדים".

הוא הדגיש את מחויבותה של המערכת הצבאית לאפשר תנאי שירות המותאמים לאורח החיים החרדי. "המטרה שלנו היא לאפשר לכם לשרת בצה"ל תוך שמירה על אורח חייכם. אני והמפקדים מחויבים לכך ומשקיעים בכך מחשבה רבה. ההשתלבות שלכם בצה"ל חיונית לביטחונה של מדינת ישראל ולעם ישראל כולו. חשוב לי שתשמרו על האמונה ואורח החיים לצד קיום מצוות ההגנה על המדינה, וחשוב לי שגם אנחנו נקיים כל התחייבות שלנו כלפיכם. אני מודע לקשיים, אבל זו שליחות לאומית, יהודית והיסטורית. זוהי מצווה גדולה".

בדבריו התייחס זמיר גם לעומס הגדול המוטל על מערך המילואים ולצורך בחלוקת הנטל. "פגשתי היום גם את מפקדי חטיבת המילואים 55. זו השנה השלישית שהם מתייצבים לשירות מילואים ונושאים בנטל במשך מאות ימים. אנחנו חייבים להרחיב את מעגל המשרתים כדי לאזן את היקף השירות ולהקל עליהם - זו מטרה שנוכל לבצע אם נרחיב את היקף המשרתים הסדירים".

לסיכום ציין הרמטכ"ל את המגמה החיובית בהיקפי הגיוס במגזר החרדי והציב יעד להמשך. "אנחנו רואים עלייה בגיוס חרדים לצה"ל - במערך הלוחמה ובמערך תומכי הלחימה. אנחנו צריכים להמשיך כדי לשכפל את גדוד יונתן ולהפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה. נמשיך ללכת קדימה למען מטרה אחת משותפת. אני גאה בכם וסומך עליכם".