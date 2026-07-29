גורם מדיני בכיר אומר בתדרוך לעיתונאים בוושינגטון כי במסגרת הדיונים בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב, הובהר כי היעד המרכזי הינו סיכול איום הגרעין האיראני - ולא עצם נקיטתו של צעד צבאי כזה או אחר נגד המשטר בטהרן.

“ההחלטה אם לפעול צבאית נתונה בידי הנשיא האמריקני, אלא אם איראן תבחר לתקוף את ישראל והאיראנים מבינים שישראל תגיב", אמר הגורם.

לדבריו, חלק מרכזי מהשיחה בין המנהיגים הוקדש לבחינת שלוש אפשרויות פעולה נפרדות: גיבוש הסכם, הגברת הסנקציות הכלכליות או הוצאה לפועל של תקיפה נרחבת. הצדדים ניהלו דיון פתוח על הרווח וההפסד שבכל מסלול.

הוא ציין כי "האיראנים העבירו צנטריפוגות להר המכוש אך אין שום ודאות שמתקיימת שם העשרת אוראניום".

עוד הוסיף כי ההערכ בישראל היא שהמנהיג העליון האיראני, מוג'תבא חמינאי, נמצא חיים.

במישור האסטרטגי-ביטחוני, הציג ראש הממשלה לנשיא תוכנית להפחתה מדורגת של הסיוע הצבאי האמריקני עד לאיפוסו המוחלט בתוך עשור. הכוונה היא להמיר את מתכונת התמיכה הנוכחית במודל של שיתוף פעולה הדדי, תוך הרחבת העצמאות הייצורית והחימושית של ישראל.

בנוסף, התייחס הגורם לסערה הציבורית שפרצה בעקבות הסרטון שפרסם הליכוד נגד גדי איזנקוט. הגורם ציין כי ראש הממשלה אמנם לא צפה בסרטון עצמו אך עודכן בתגובות, ומעריך כי “נכון לא לעסוק בשכול מכל כיוון". במקביל, העביר הגורם ביקורת על סיקור איומי הרצח המופנים כלפי ראש הממשלה ומשפחתו, באומרו: “אם זה היה הפוך, הייתם משתקים את המדינה".