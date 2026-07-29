איתמר איתם חושף: זו הסיבה שהודחתי מערוץ 13 פייסבוק

סא"ל (מיל') איתמר איתם, מפקד גדוד 6828, שנפצע במהלך הלחימה ברצועת עזה שימש בעת האחרונה כחבר פאנל בתוכנית "מוריה וברקו" בחדשות 13 ובימים האחרונים הופסקה הופעתו שם.

בפוסט שפרסם בפייסבוק חשף איתם את הסיבה למהלך. "ערוץ 13 החליטו להעיף אותי מהשידורים שלהם. מי שעוקב אחרי יודע שבחודשים האחרונים התארחתי לא מעט כפאנליסט בתוכנית של מוריה וברקו. שאלתם אותי הרבה למה אני צריך את זה. חשבתי שזה נכון לקיים תקשורת, להיות גם במקומות פחות נוחים וטבעיים, לדבר אולי גם לקהלים אחרים", אמר לגולשים.

נסיבות ההדחה, חשף, קשורות לעימות שהיה לו עם אייל נווה. "באיזשהו מקום נראה שהספיק להם ממני שם. הטריגר היה עימות עם ראש הסרבנים עם אייל נווה. קראתי לו סרבן בשידור וכנראה זה נגע לו בנקודה רגישה - אולי בושה, אולי אשמה. מיד בסוף השידור - ולא ראו את זה בטלוויזיה - הוא התפרץ עליי בצרחות אימים 'אתה אוכל מוות', 'אבא שלך אוכל מוות'. זה עורר קצת מהומה באולפן ותודה רבה למוריה אסרף שגירשה אותו מהאולפן בשל הדברים הבזויים האלה. אבל בשם הסימטריה הקדושה הם החליטו גם להדיח אותי, להעיף אותי, לזרוק אותי".

"באנו להגיד דברים לעם ישראל ונמצא את המקומות האחרים ואת הערוצים האחרים. הבריונות הזאת, האלימה, לא תשתיק אותנו. תודה לערוץ 13 על מה שהיה, אנחנו נמשיך לדבר ולהגיע לעם ישראל", סיכם איתם.