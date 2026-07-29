תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת שמחה רוטמן נגד העיתונאי גיא פלג, מנכ"ל חדשות 12 אבי וייס, החברות קשת וחדשות 12 נדחתה על ידי בית משפט השלום בירושלים.

במסגרת ההליך המשפטי דרש רוטמן פיצוי בסכום של למעלה ממיליון שקלים. התביעה הוגשה בעקבות פרסום שבו יוחסה לו האמירה כי "הדם של האחים הלל ויגל יניב שנרצחים בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים ב-7 באוקטובר" - ציטוט שרוטמן טען כי לא נאמר על ידו מעולם.

סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט אורן סילברמן, פסק כי הגם שהדברים שנכרכו בשמו של רוטמן נושאים אופי של לשון הרע נוכח חומרתם, הצליחו הנתבעים לבסס את טענת "אמת בפרסום".

השופט הבהיר כי בחינת הראיות והעדויות הובילה למסקנה כי הנתבעים הוכיחו שהאמירה אכן נמסרה במסגרת דיון סגור וכי הפרסום טומן בחובו עניין ציבורי מובהק.

קביעת בית המשפט נסמכה, בין היתר, על דבריהן של שלוש משפטניות ממשרד המשפטים שנכחו בישיבה.

השתיים העידו כי רוטמן אכן ביטא את הדברים, גם אם לא התכוון למשמעות שיוחסה להם, וכי מיד לאחר מכן הבהיר את כוונתו וחזר בו מהניסוח. נפסק כי עדויותיהן מתאפיינות בעקביות, אמינות וזיכרון אישי, ולפיכך הועדפו על פני הגרסה שהציג התובע.