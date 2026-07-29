זירת התאונה ליד מצפה יריחו ללא

תשעה בני אדם נפצעו הערב (רביעי) בהתהפכות ג'יפ סמוך לכביש 1 ליד מצפה יריחו. מצבה של פצועה אחת קשה ושל שניים נוספים בינוני.

חובשים ופראמדיקים של מד"א טיפלו בפצועים ופינו במסוק מד"א-הצלה אייר, בניידות טיפול נמרץ ובאמבולנסים ובשיתוף כוח רפואה של צה"ל לבתי החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים ושערי צדק נערה בת 17 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית כשהיא מורדמת מונשמת, צעירה כבת 20 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובחזה, נערה כבת 15 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ו-6 פצועים נוספים במצב קל.

זירת התאונה ליד מצפה יריחו צילום: דוברות מד"א

פראמדיק מד"א מנחם ספירא וחובש רפואת חירום במד"א אריה וויס סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בג'יפ כשהוא הפוך בתעלה, מייד התחלנו בביצוע בדיקות ראשוניות וטיפול ראשוני מציל חיים ל-9 נפגעים בדרגות פציעה שונות ופינינו אותם במסוק מד"א-הצלה אייר בניידות טיפול נמרץ ובאמבולנסים יחד עם כוחות רפואה של צה"ל לבתי החולים".

פצועים קשה ובינוני בהתהפכות ג'יפ ליד מצפה יריחו צילום: דוברות מד"א

הפראמדיק נדב טייב הוסיף "אחת הנפגעות, נערה כבת 17 הייתה מחוסרת הכרה לכודה בג'יפ וסבלה מחבלה רב מערכתית, לאחר שחילצנו אותה הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה ופינינו אותה במסוק מד"א-הצלה אייר לבי"ח כשמצבה קשה".

צילום: ללא

צילום: ללא

צילום: ללא

צילום: ללא