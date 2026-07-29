ציפי חוטובלי בריאיון מוושינגטון

מאחורי הדלתות הסגורות של הבית הלבן לא נידונו רק אירועי השעה, אלא גם עיצוב היחסים בין ישראל לארצות הברית לשנים הבאות.

בעוד הכותרות עסקו במתיחויות ובמחלוקות אפשריות, במשלחת הישראלית שבו מהפגישה עם תחושה אחרת לחלוטין - של תיאום, קרבה והבנה משותפת בנושאים הרגישים ביותר.

בריאיון לערוץ 7 מוושינגטון אומרת ראש מערך ההסברה, ציפי חוטובלי, המלווה את משלחת ראש הממשלה, כי ראש הממשלה הגדיר את פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כאחת הפגישות הטובות שקיים עמו. לדבריה, שני הישגים מרכזיים בלטו במפגש: היעדר לחץ אמריקאי לנסיגה מרצועות הביטחון שישראל מחזיקה בהן, ותיאום מלא סביב היעד של מניעת נשק גרעיני מאיראן.

לדבריה, ישראל וארצות הברית אינן מתמקדות בדרך אחת בלבד להשגת היעד מול איראן, אלא בוחנות מגוון אפשרויות. "אנחנו רק רוצים להגיד שהתוצאה חייבת להיות שלאיראן לא תהיה יכולת גרעינית", היא אומרת, ומדגישה כי מבחן התוצאה הוא שמנחה את שתי המדינות.

חוטובלי מתייחסת גם לשאלות שעלו בישראל באשר לאפשרות של הסלמה ביטחונית בעקבות הביקור. לדבריה, פעולה צבאית היא רק אחת מן האפשרויות שנידונו בין הצדדים, וכי קיים תיאום ביטחוני הדוק בין ירושלים לוושינגטון במטרה להשיג את היעד המשותף.

בסוגיית רצועות הביטחון מסבירה חוטובלי כי מאז מתקפת 7 באוקטובר אימצה ישראל תפיסת ביטחון חדשה. לדבריה, ההישגים שהשיג צה"ל בגזרות השונות מחייבים שמירה על מרחבי הביטחון, כל עוד החלופה לנוכחות הישראלית היא ארגוני טרור. "אנחנו נמצאים במציאות חדשה", היא אומרת. "רצועות הביטחון האלה הן המציאות החדשה שישראל פועלת בתוכן ביטחונית".

אחד הנושאים שלדבריה בלטו במיוחד בביקור היה עומק הקשר האישי בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ. חוטובלי מספרת כי חרף הדיווחים המוקדמים על מתיחות אפשרית, האווירה בפגישה הייתה קרובה ופתוחה, ואף הזכירה את דבריו של טראמפ, שכאשר נתניהו כינה את הסנאטור לינדזי גרהאם "ידיד מספר אחת של ישראל", השיב בחיוך: "לא, זה אני ידיד מספר אחת של ישראל".

לדבריה, מעבר לנושאים הביטחוניים עלתה גם סוגיית עתיד היחסים בין המדינות. ישראל, היא אומרת, מבקשת לעבור בהדרגה ממודל של סיוע אמריקאי למודל של שותפות אסטרטגית, שבמסגרתו תגדיל את עצמאותה בתחום החימוש והביטחון. "אנחנו מדברים עם האמריקאים על מצב שתוך עשר שנים לא נהיה תלויים בסיוע אמריקאי", היא מציינת.

חוטובלי, שכיהנה בעבר כשגרירת ישראל בבריטניה, מדגישה כי למפגשים האישיים בין מנהיגים יש ערך שאין לו תחליף. "אין תחליף לפגישות פנים אל פנים בין מנהיגים", היא אומרת. "פגישה של שעה וחצי מאפשרת לפרוס את מכלול השיקולים ולבנות יחסי אמון עמוקים יותר מכל שיחת טלפון".

בסיום הריאיון היא מתייחסת גם למאמץ ההסברתי שמנהלת ישראל בארצות הברית. לדבריה, המסר שלפיו איראן אינה רק איום על ישראל אלא גם על ארצות הברית זוכה להבנה רחבה, במיוחד בקרב גורמים במערכת הפוליטית האמריקאית. "יש כאן הבנה שזאת לא מלחמה של ישראל בלבד", היא אומרת. "זו מלחמה משותפת לנו ולאמריקאים מול אויב שרואה גם בארצות הברית את אויבו המרכזי".