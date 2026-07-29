הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון הרב קלמן מאיר בר, שיגר מכתב מפורט לנציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, בעקבות החלטתו בעניין התבטאותו של הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד יוסף.

במכתבו יוצא הרב הראשי להגנת עמיתו ומבהיר כי דבריו אינם מהווים חריגה מתפקידו, אלא מילוי נאמן של שליחותו הציבורית וההיסטורית של מוסד הרבנות הראשית לישראל.

במכתבו מדגיש הרב הראשי כי ההגנה על מעמדה הציבורי של השבת אינה רק זכותו של הרב הראשי לישראל, אלא חובה יסודית המוטלת עליו מתוקף תפקידו לשמירת צביונה היהודי של המדינה.

לדבריו, הרבנות הראשית לדורותיה עמדה תמיד על משמר קדושת השבת במרחב הציבורי, וכך נהגו כל הרבנים הראשיים מאז הקמת המוסד.

עוד מבהיר הרב בר במכתבו כי במקרה הנידון לא מדובר במעשה פרטי, אלא בהחלטה שניתנה על ידי שופטים במסגרת תפקידם השלטוני, ולכן יש לה משמעות ציבורית רחבה הנוגעת לצביונה של מדינת ישראל. בנסיבות אלו, מבהיר הרב הראשי, השמעת קולו של הראשון לציון הייתה קיום ישיר של אחריותו הציבורית ושליחותו כרב הראשי לישראל.

לצורך ביסוס עמדתו, סוקר הרב הראשי במכתבו שורה ארוכה של מקורות היסטוריים ומכתבים של הרבנים הראשיים לישראל לאורך הדורות.

בין היתר מביא הרב דוגמאות החל מהראי"ה קוק זצ"ל, דרך הרבנים הראשיים מרנן הרב הרצוג, הרב עוזיאל והרב אונטרמן זצ"ל, אשר הדגישו כולם כאיש אחד את חובתה הבלתי מתפשרת של הרבנות הראשית לעמוד על משמר קדושת השבת במרחב הציבורי.