מנכ"ל האיגוד הלאומי "שומר ישראל", סא"ל (במיל') יוסי לוי, פנה במכתב דחוף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולמפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בדרישה לנקוט צעדים מיידיים להגברת האבטחה והפיקוח על הפעילים והגורמים הפועלים לשילוב חרדים בצה"ל ובמערכת הביטחון.

בפנייתו מתריע לוי כי בשטח מורגשת החרפה מדאיגה, שלדבריו כבר מזמן חרגה מגבולות המחאה הלגיטימית. אם בעבר הסתכמו ההתנגדויות בקריאות גנאי, פשקווילים והסתה ברחוב החרדי, הרי שכיום, לטענתו, מדובר באיומים ישירים, ממשיים ומסוכנים, ואף בניסיונות תקיפה פיזיים.

לדבריו, בשנים האחרונות, וביתר שאת בתקופה האחרונה, הופנו ניסיונות התקיפה כלפי פעילים המלווים את הליך הגיוס ואף נגדו באופן אישי. בין היתר הוא מציין אירועים שהתרחשו בימי גיוס של חרדים לצה"ל, וכן ניסיון תקיפה במהלך טקס סיום קורס המ"כים של חטיבת "החשמונאים".

"אנו פועלים מתוך תחושת שליחות עמוקה ואיננו נרתעים מאיומים או מאתגרים", כתב לוי. "עם זאת, המציאות מחייבת היערכות מנע מצד משטרת ישראל. לא ייתכן שמי שפועלים לחיזוק ביטחונה של המדינה ייאלצו לחשוש לשלומם, ושההגנה עליהם תגיע רק לאחר שמתרחש אירוע אלים".

במכתבו מבקש לוי להגביר את הערנות המשטרתית סביב הפעילים והאירועים הקשורים לשילוב חרדים במערכת הביטחון, ולפעול באופן יזום למניעת פגיעה בהם. לצד הבקשה, הוא הביע הערכה לפעילותם של השר בן גביר ושל מפכ"ל המשטרה לקידום שילוב חרדים במשטרה ובמערכת הביטחון.

את פנייתו חתם בקריאה לפעול במהירות ובנחישות כדי לעצור את גל האיומים וההסתה, לפני שיגבה מחיר כבד. לדבריו, "אסור להמתין עד שיתרחש אסון כדי להבין שהכתובת הייתה על הקיר".