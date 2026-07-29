הרמטכ"ל בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר, ערך היום (רביעי) סיור שטח בדרום לבנון. במהלך הביקור נפגש הרמטכ"ל עם מפקדי ולוחמי חטיבת כפיר (900), אשר החלו במהלך השבוע החולף את התמרון המבצעי הראשון שלהם בשטח לבנון, לאחר פרק לחימה ממושך ברצועת עזה.

במסגרת המפגש שוחח רב-אלוף זמיר עם מפקדי הגדודים בחטיבה ועם מפקדי החטיבות השייכים לאוגדה 91, ועמד מקרוב על רמת המוכנות של הכוחות לביצוע משימותיהם.

"המערכה בכל הגזרות טרם הסתיימה, ועליכם להיות ערוכים שהיא תימשך. אנחנו ערוכים לכל שינוי במצב ומוכנים למגוון רחב של תרחישים. עליכם להיות דרוכים ומוכנים להשתנות מהירה, לפעול מהר ובאופן התקפי להעמקת הפגיעה באויב. הגענו להישגים משמעותיים מאוד במערכה מול איראן. אם נידרש, נדע גם להעמיק את ההישגים הללו", אמר זמיר.

הוא הוסיף "בלבנון כבשנו שטחים ואנחנו מטהרים אותם מתשתיות טרור - אלו שטחים מהם ארגון הטרור חיזבאללה נערך, איים ופעל נגד יישובי הצפון. אם נידרש - נעמיק ונגיע לאזורים נוספים. אנחנו פועלים על פי תפיסת ביטחון ברורה: אנחנו ערוכים במרחבי הגנה קדמיים בעומק שטח האויב בכל הזירות שמהן יש איום ישיר על יישובינו ועל אזרחי ישראל. צה"ל אחראי על הביטחון - לא ניסוג מהשטחים שכבשנו עד שיובטח ביטחון ארוך טווח".

"המשימה שלנו היא להמשיך לייצר ביטחון לתושבי הצפון לאורך זמן. אנחנו פועלים בחזית היישובים והסרנו את איום הפשיטה. אנחנו פועלים בתוך לבנון, בסוריה, בעזה, ביהודה ושומרון ובגזרות נוספות - המשימות שלנו הולכות ומתרחבות, ואנחנו נדרשים להגדלת צהל וכמות הלוחמים שלנו כדי לעמוד בהן. המטרה שלנו היא שעד לתקופת החגים כלל החטיבות הסדירות ייצאו לרענון לצד צמצום היקף שירות המילואים ככל שניתן", סיכם הרמטכ"ל.