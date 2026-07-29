סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הערב (רביעי) על פיצוץ של מכליות גז בנמל דמיאט שבמצרים, כאשר קיים חשד כי מדובר במתקפת כטב"ם.

כלי השיטפונו אל מחוץ לשטח הנמל, ופעילות האתר מיועדת לחזור לסדרה עד שעות הערב. באירוע לא נרשמו נפגעים.

בתוך כך, משרד ההגנה הסעודי עדכן אתמול כי מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו משטח עיראק בידי מיליציות פרו-איראניות לעבר תשתיות נפט במזרח הממלכה.

בהודעת המשרד צוין כי סעודיה שומרת לעצמה את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאימים.

במקביל, גורם צבאי בצנעא העניק ראיון לעיתון "אל-אח'באר" הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה והציר הפרו-איראני, וטען כי הפעולות בעומק סעודיה מהוות אינדיקציה לכך שמתקני הנפט הסעודיים החיוניים נכללים בבנק היעדים הצבאיים.

לדברי הגורם החות'י, ההתקפה האחרונה של מתקני הנפט במזרח סעודיה הכילה מסר ברור לסעודיה שהיא לא יכול להגן על מתקני הנפט והגז שלה מהתקיפות התימניות ושכל הבריתות הצבאיות שהיא חותרת להשיג עם כמה ממדינות האזור או עם ארצות הברית ודומיה לא יגנו עליה מפני "הזעם התימני".