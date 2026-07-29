יוסוף ג'בארין, יו"ר מפלגת "החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון" (חד"ש), קורא למפלגות האופוזיציה הציוניות שלא לאמץ את הנרטיב של המתנחלים, אותם הוא מכנה טרוריסטים.

בהפגנה בתל אביב לפני ימים אחדים אמר ג'בארין כי האירועים באיו"ש הם תולדה של "טרור המתנחלים", אשר לטענתו פוגע בחפים מפשע ושורף רכוש.

מפלגות האופוזיציה, אמר ג'בארין, צריכות להתנער מהנרטיב של המתנחלים ולגלות גישה פוליטית אמיצה באמצעות תמיכה במימוש זכויותיו של העם הפלסטיני, ובראשן הקמת מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית.

ג'בארין הדגיש כי לעם הפלסטיני הזכות להקים מדינה לצידה של ישראל, בדומה לשאר העמים בעולם, ואין דרך אחרת שיכולה ליישב את הסכסוך.