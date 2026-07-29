עיריית ירושלים ותאגיד המים והביוב "הגיחון" מזהירים את הציבור מפני גל ניסיונות הונאה שהתגלה לאחרונה, במסגרתו נשלחות לתושבים ולגורמים שונים דרישות תשלום מזויפות תוך התחזות לנציגים רשמיים.

על פי הודעת העירייה והתאגיד, הנוכלים עושים שימוש במסמכים הנחזים להיות רשמיים, הכוללים לוגואים מקוריים, פרטי פרויקטים ונתונים שונים, במטרה ליצור מצג שווא של פנייה מוסמכת ולהטעות את הציבור להעביר כספים לחשבונותיהם.

בעיריית ירושלים וב"הגיחון" מדגישים כי יש לבצע תשלומים אך ורק לאחר אימות דרישת התשלום מול הגורם המקצועי הרשמי, ולהעביר כספים אך ורק לחשבונות הבנק הרשמיים של הגופים הללו.

עוד הובהר כי כל שינוי בפרטי חשבון בנק או פנייה חריגה לתשלום מחייבים בדיקה ואימות מיידיים, ואין למסור פרטים אישיים או לבצע העברות על בסיס הודעות ומסמכים המעוררים חשד.

הנושא הועבר לטיפולה של משטרת ישראל וגורמי האכיפה, ובעירייה ובאגף הביטחון פועלים בשיתוף פעולה למניעת מקרים נוספים. הרשויות קוראות לציבור לגלות ערנות מרבית, ובכל מקרה של חשד - להימנע מהעברת כספים, ליצור קשר מיידי עם מוקדי השירות הרשמיים ולדווח למשטרה.