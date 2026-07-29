סגירת המרחב האווירי של אוקראינה מאז פרוץ המלחמה הפכה את המסע של רבבות חסידי ברסלב לאומן לאתגר לוגיסטי מורכב.

במקום טיסות ישירות, הדרך כעת עוברת דרך טיסות למדינות שכנות ונסיעה יבשתית מייגעת, שיוצרת לעיתים תכופות צווארי בקבוק ועומסים חריגים במעברי הגבול.

כעת, ב'איחוד ברסלב' מבקשים לפתור את הבעיה באמצעות בשורה טכנולוגית חדשה.

הארגון השיק את מערכת "בדרך לאומן" (Umanmap.eu) - מפה חיה ואינטראקטיבית הנגישה לשימוש חינמי מכל דפדפן נייד או מחשב, ללא צורך בהורדת אפליקציה. מטרת המערכת היא לספק תמונת מצב עדכנית בזמן אמת על רמת העומס וזמני ההמתנה בכל אחד ממעברי הגבול, ובכך לאפשר לנוסעים להתפצל ולבחור במסלולים חלופיים במקום להצטופף בנקודה אחת.

מלבד ניטור הגבולות, המבוסס על נתונים רשמיים ועל דיווחי הנוסעים מהשטח, הפלטפורמה מציעה מעטפת רחבה לדרכים: תכנון מסלול מותאם מרגע הנחיתה באירופה, איתור בתי חולים, תחנות חירום וכספומטים, לצד מיפוי של בתי כנסת, מקוואות, מסעדות כשרות וקברי צדיקים לאורך ציר הנסיעה.

בנוסף, המערכת מאפשרת להפיק מראש טבלה מותאמת אישית של זמני היום בהלכה ולוח הלימוד היומי לכל נקודה במסלול.

"זכותנו וחובתנו לעשות כל שביכולתנו כדי להקל על תלאות הדרך ולהביא לקיצור זמני ההמתנה בגבולות", מסר הרב נתן בן-נון, יו"ר 'איחוד ברסלב' באומן, עם השקת המערכת.

ב'איחוד' מדגישים כי הצלחת המיזם נשענת על ערבות הדדית, וקוראים לציבור הנוסעים עדכן בזמן אמת מהשטח כדי לסייע לבאים אחריהם.