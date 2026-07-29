משטרת פנסילבניה עצרה שני תושבי ניו ג'רזי, אחד מהם מלייקווד והשני מטומס ריבר, לאחר שבחיפוש ברכבם נחשף מטען סמים מוערך בשווי של למעלה מ-3.3 מיליון דולר.

האירוע התרחש בכביש אגרה בין-מדינתי, כאשר שוטרים סיפקו הוראת עצירה לרכב שנסע במהירות של כ-140 קמ"ש בקטע דרך שבו המהירות המותרת עומדת על 100 קמ"ש בלבד.

בבדיקת המדדים בשטח התברר כי הנהג, צעיר בן 19 מלייקווד, נהג ברכב ללא רישיון נהיגה תקף. לצידו ברכב שהה נוסע בן 34 מטומס ריבר.

במהלך בדיקת הרכב גילו השוטרים מטען חריג שכלל למעלה מ-300 קילוגרם של מריחואנה, לצד כ-200 כדורים של סם קשה נוסף. כלל החומרים הוחלטו והוחרמו על ידי כוחות האכיפה.

בעקבות הגילוי נעצרו השניים במקום והוגשו נגדם כתבי אישום בגין החזקת חומרים מסוכנים שלא לצריכה עצמית ובמטרה לספקם.

השופט שדן בעניינם קבע לכל אחד מהחשודים ערבות בסכום של 500,000 דולר, ועד לקיום השימוע בעניינם הם מוחזקים במתקן מעצר מקומי.