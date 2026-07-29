מועצת העיר חדרה אישרה את פרישתו של חבר המועצה משה אלמליח מסיעת "המחנה המאמין" וקיבלה את הצהרת האמונים של חבר המועצה החדש, הרב ישראל יאיר אביטן, שנכנס לכהן במקומו.

משה אלמליח, המכהן כיום כיו"ר חברה קדישא חדרה, סיים את כהונתו כחבר מועצת העיר מטעם סיעת "המחנה המאמין", לאחר שלקח חלק בעשייה העירונית ובפעילות מועצת העיר למען תושבי חדרה.

חבר המועצה הנכנס, הרב ישראל יאיר אביטן הוא איש חינוך, רב ומלמד בישיבת ההסדר אולגה, המוביל תוכניות להכנה וליווי תלמידים לקראת שירות צבאי משמעותי בצה"ל ותהליכים חינוכיים וארגוניים. אביטן שירת כלוחם בחיל השריון בשירות הסדיר ובמילואים, והוא נכה צה"ל וחבר בארגון נכי צה"ל.

חבר המועצה היוצא, משה אלמליח, מסר: “אני רוצה להודות בראש ובראשונה לבורא עולם, על הזכות שניתנה לי לשרת את תושבי העיר חדרה, לשמש שליח ציבור ושלוחא דרבנן, ולפעול למען הכלל מתוך תחושת שליחות ואחריות.

אני מסיים את תפקידי בתחושת סיפוק, מתוך אמונה שהאחדות, שיתוף הפעולה והעשייה המשותפת הם המפתח להמשך הצלחתה ושגשוגה של העיר חדרה. תושבי העיר הם ויהיו תמיד המרוויחים הגדולים".

חבר המועצה הנכנס, הרב ישראל יאיר אביטן: "אני מודה על האמון שניתן בי, אני נכנס לתפקיד מתוך תחושת שליחות ואחריות גדולה, במטרה לפעול למען תושבי חדרה, לקידום העיר ולקירוב לבבות. אני מגיע מתוך הציונות הדתית ומתוך גבעת אולגה, שכונה מופלאה של עשייה חברתית, חסד ואהבת ישראל.

למדנו במלחמה הזו כי למרות הפערים, כולנו אחים ובעלי לב אחד. כנכה צה"ל וכשליח ציבור, אני מתחייב לפעול מכאן לחיבורים, לחיזוק הזהות והצביון היהודי, ולהיות אוזן קשבת, כתף תומכת וגב לכל תושב ופונה."

ראש העיר, ניר בן חיים, הודה למשה אלמליח על תרומתו ועשייתו כחבר מועצת העיר, איחל לו הצלחה בהמשך דרכו ובתפקידו כיו"ר חברה קדישא חדרה, ובירך את הרב ישראל יאיר אביטן עם כניסתו לתפקיד ואיחל לו הצלחה בעשייה הציבורית למען תושבי חדרה.