חג האהבה? מה שאמרתי בכנסת על משבר הזוגיות העולמי, והמיניות בתפיסת היהדות | הרב דני לביא על

חג האהבה היהודי, ט"ו באב, הוא הזדמנות מצוינת לעצור רגע ולשאול: מה קורה לאהבה בעולם המודרני? בעוד שאנחנו חוגגים את בניין הבית, העולם המערבי חווה משבר זוגיות חסר תקדים, והדברים מחלחלים גם לחברה הישראלית.

סרטון מרתק שעלה לרשת מתוך כנס שנערך במשכן הכנסת, שם את האצבע בדיוק על הפצע המדמם הזה - ומציע תרופה מפתיעה ונוקבת.

בדברים שנשא הרב דני לביא, ראש מכון עולמות, הוא מנתח את קריסת מוסד המשפחה באירופה ובארצות הברית. הרב לביא מסביר כיצד תרבות של אינדיבידואליזם קיצוני הפכה את הזוגיות והמיניות ל"מוצר צריכה שאמור לספק ריגושים כאן ועכשיו, וכשזה דורש מחויבות - פשוט מחליפים. מול המגמה ההרסנית הזו, הוא מציג את הבשורה האדירה של היהדות: זוגיות כברית נצחית וכחלק בלתי נפרד משלמות האדם, מודל שהעולם כולו צמא לו.

אך מה שהופך את הדיון הזה לחובת צפייה של ממש, הוא העדות האישית והחשופה של תהילה דביר, יזמית ואושיית רשת, שעושה בימים אלו את צעדיה הראשונים בהתקרבות ליהדות.

דביר משתפת בגילוי לב נדיר על המחיר הכבד שמשלמות נשים בעקבות "המהפכה המינית". היא מתארת כיצד שוק הפנויים-פנויות הפך לזירה שבה המדד המרכזי להצלחה הוא משיכה מינית, וכיצד התרבות הזו מאלצת נשים לעטות מנגנוני הגנה גבריים ולהתרחק ממהותן האמיתית. המסקנה שאליה הגיעה שומטת את הקרקע תחת המוסכמות המודרניות - עבורה, ההחלטה לשמור נגיעה עד החתונה אינה רק הלכה דתית, אלא אקט נשי בסיסי של הגנה, ביטחון והשבת הערך העצמי.

צפו בדברים המלאים מתוך הכנס שהתקיים בכנסת ביוזמת ארגון 'שוברות שוויון', ובהובלתה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. מבט אחר על אהבה, מחויבות והבשורה היהודית לט"ו באב.

הכותב הוא ראש מכון עולמות