אושרה הכפלת כביש 60 בין המשטרה הבריטית לצומת תפוח צילום: דוברות

צעד משמעותי בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון: התוכנית להכפלת מקטע מרכזי בכביש 60 אושרה היום (רביעי) באופן רשמי.

התוכנית כוללת את הרחבת הציר בין צומת המשטרה הבריטית לבין צומת תפוח, כך שיכיל ארבעה נתיבי נסיעה - שניים לכל כיוון.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', התייחס לאישור התוכנית ואמר: "אנחנו מפתחים ומבצרים את ההתיישבות, בונים תשתיות, מקדמים כבישים חדשים ומקימים יישובים - וכל זאת כדי למנוע הקמת מדינת טרור בלב הארץ".

"אני מבקש להודות למנהל האזרחי ולמנהלת ההתיישבות על העבודה המקצועית, היעילה והמסורה בקידום ההליכים הסטטוטוריים. הכביש הזה יאפשר נסיעה רציפה בין ירושלים לשומרון, ישפר את איכות החיים של אלפי התושבים וימשיך את תנופת הפיתוח של ההתיישבות", הוסיף.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר: "אישור הכפלת כביש 60 מצומת המשטרה הבריטית עד צומת תפוח היא בשורה גדולה לבנימין ולמדינת ישראל כולה. תוכנית זו מהווה צעד משמעותי נוסף בהכנת התשתיות לגידול הצפוי של יישובי בנימין, יהודה ושומרון בשנים הקרובות, ולהבאת מיליון תושבים ליו"ש. לאחר שנים רבות, כיום כל כביש מרכזי בבנימין נמצא בעבודות שדרוג. אנחנו פועלים להשוות את תנאי התחבורה בבנימין לאלה שבכל רחבי ישראל".