גורם במשטרה אומר הערב (רביעי) כי החוקרים קרובים למציאתו של הנעדר אלדר דיין, כך דווח בכאן חדשות.

"אנחנו סוגרים עליו, ייתכן שנגיע אליו ממש בקרוב", אמר הגורם שהעריך כי דיין ירד למחתרת אחרי שנהג ברכב ללא רישיון נהיגה, פגע בחברו והביא לפציעתו באורח קל. במקביל פורסם התיעוד האחרון הקיים של דיין בתחנת דלק.

מוקדם יותר עצרה המשטרה במרכז הארץ שני חשודים נוספים בפרשה. השניים נעצרו במטרה לייצר לחץ ולהביא לחשיפת מקום המסתור של דיין ובחשד למעורבות בקטטה שקדמה להיעלמות. במקביל ביצעו במשטרה הלילה פשיטה על דירה במרכז - אך לא הושגו בה ממצאים.

דיין, בן 23 מדימונה, נראה לאחרונה בתל אביב בלילה שבין 17 ו-18 ביולי. לבת זוגו כתב בהודעה כי יש "בלגן", בעקבות קטטה בה היה מעורב באזור פארק הירקון.

לפני יומיים נעצרו שניים מחבריו בחשד לשיבוש הליכי חקירה, כשההערכה היא כי לא סיפרו לשוטרים את כל המידע שברשותם.