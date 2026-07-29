העיתונאי הותיק דן שילון התראיין בתוכניתו של שרון גל ב-i24NEWS וסירב לענות לשאלה מדוע שיתף פוסט שהישווה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לרודן הרומני ניקולה צ'אושסקו שהוצא להורג ב-1989.

"אני מעז לעשות את ההשוואה כי מדובר בראש ממשלה לא נקי כפיים. נדמה לי שאתם עושים עבודה של ערוץ מטעם. תנו לי לדבר לא מטעם", טען שילון כלפי גל.

המגיש לא ויתר וביקש תשובה לשאלתו ואז החל שילון לזלזל בו. "איפה למדת תקשורת שאתה חוזר על אותה שאלה מאה פעם?".

גל השיב: "אני חושב שבעבר אמרת במסדרונות ערוץ 10 שאתה אוהב את התוכנית שלי".

שילון התפרץ בזעם "תרשה לי להגיד לך, לך תלמד תקשורת. אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם? אין לי מילה אחרת. אני אומר לך, בוא נדבר על על מה שקורא בוושינגטון. אתם חבורה של אידיוטים".

המגיש שב ותהה "מאיפה השנאה הזו?".

שילון השיב: "אין שנאה לנתניהו. הלכתי איתו דרך ארוכה. הייתי הרבה שנים בקשר איתו בראשית דרכו. נהניתי אז מהידע והתרבות שלו. עד הוא שהתקלקל. אתם עובדים עם דפי מסרים. יש לי חברים מהימין האמיתי. תפסיקו לבלבל את המוח עם השטויות שלכם. תמשיכו לשרת את הבעלים שלכם - החבר של ביבי".