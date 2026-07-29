גורם בכיר בסביבתו המצומצמת של ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את תא"ל (במיל') עופר וינטר, השוקל את צעדיו לקראת התמודדות בבחירות הקרובות.

בכאן חדשות דווח כי הבכיר השווה את וינטר לגורמים פוליטיים שנטשו את המחנה הפוליטי שלהם טאמר: "וינטר הוא הסילמן של הצד שלנו".

לטענת גורמים בסביבת נתניהו, ראש הממשלה נתניהו הביע בימים האחרונים חוסר אמון כלפי וינטר כשהוא מנמק זאת בטענה ש"הוא לא יקשיב" למובילי המחנה.

החששות בלשכת ראש הממשלה מתגברים נוכח הדיווחים לפיהם וינטר בוחן הקמת פלטפורמה פוליטית חדשה שתשלב דתיים וחילונים. רשימה זו צפויה לקרוא להקמת ממשלת ימין יחד עם סיעות מתוך הגוש הנגדי.

בנוסף, וינטר שואף לשבץ ברשימתו דמויות חדשות בלבד ולהימנע משילוב של פוליטיקאים מכהנים.

מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה לדיווח כי היחסים בין נתניהו לווינטר מצוינים. מצידו של עופר וינטר לא נמסרה תגובה.