נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (רביעי) כי צבא ארצו יתקוף באיראן. "האיראנים יודעים שאנחנו הולכים לתקוף אותם היום. זה תורנו. נכה בהם חזק. הם ביקשו מאיתנו לא לעשות את זה".

במקביל, בישראל ובצה"ל נמשכת ההיערכות לאפשרות של הסלמה רחבה יותר, תוך מיקוד המעקב בגזרה האיראנית והלבנונית.

ראש הממשלה נתניהו נועד עם מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסת', יממה לאחר שנועד עם הנשיא טראמפ.

בתום המפגש שיתף נתניהו בדברים ששמע ממזכיר ההגנה: "הוא אמר לי משהו מעניין. הוא אמר לי, 'אנחנו מסתכלים על העולם, ויש מדינות שיש להן את הרצון להילחם לצד ארצות הברית, אבל חסר להן את היכולת. ויש מדינות שיש להן את היכולת, אבל חסר להן את הרצון'. הוא אמר: 'רק בישראל אנחנו רואים גם את הרצון וגם את היכולת'. ואיזה הערכה גם לעם בישראל וגם לצה"ל".