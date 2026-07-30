נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל את חידוש הפעילות הצבאית נגד טהרן, והכוחות האמריקניים מגבשים תוכניות לתקיפה אווירית עזת ממדים שתימשך בין 10 ל-14 ימים ותתמקד בשיתוק מערך הטילים של איראן. כך דיווח הלילה (חמישי) ה"וול סטריט ג'ורנל".

גורמים המעורים בדיונים הפנימיים שצוטטו בדיווח מסרו כי התוכנית, שאותה הכין אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), תהווה הסלמה דרמטית בהשוואה לסבב התקיפות הצבאי הקודם. במקביל, הממשל שומר על אופציה צבאית מצומצמת יותר, המשאירה נתיב אפשרי למעורבות דיפלומטית.

גורם אמריקני ציין בפני העיתון כי נכון ליום רביעי אחר הצהריים (שעון וושינגטון), טראמפ טרם קיבל החלטה סופית בנוגע להיקף או למיקום של תקיפות צבאיות אפשריות. עם זאת, אותו גורם הוסיף כי הנשיא לא הופתע מהחלטת האיראנים לשוב ללחימה, וכעת הוא נמצא "במצב רוח של הסלמה".

הדיווח מגיע שעות ספורות לאחר שטראמפ הצהיר פומבית כי ארה"ב תתקוף באיראן: "האיראנים יודעים שאנחנו הולכים לתקוף אותם היום. זה תורנו, נכה בהם חזק. הם ביקשו מאיתנו לא לעשות את זה".

עוד הוסיף הנשיא: "הם יודעים שזה מגיע ולא יכולים לעשות כלום. עכשיו תורנו. נראה אם נשיג הסכם".

