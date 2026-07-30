מגעים אינטנסיביים מתנהלים בימים האחרונים בקהיר במטרה להביא להכרזה דרמטית מצד חמאס על פירוק מנשקו ועל העברת ניהול רצועת עזה לידי כוח ייצוב בינלאומי. כך מסרו שני מקורות אזוריים, שלדבריהם הצדדים אף בוחנים אפשרות לקיים טקס חתימה רשמי כבר ביממה הקרובה.

על פי הדיווח בחדשות 13, השיחות מתקיימות בבירת מצרים בהשתתפות משלחת בכירה של חמאס, תחת חסות המודיעין המצרי ובמעורבותן של קטר וטורקיה. לפי המקורות, ההתקדמות נרשמה בעקבות לחץ כבד שהפעילו המתווכות על הנהגת חמאס, בין היתר בעקבות דרישות שהגיעו מהממשל האמריקני.

אחד המקורות ציין כי מרבית הסוגיות כבר זכו להבנות, אך עדיין נותרו מחלוקות בנושאים שהוגדרו כ"טכניים", ובראשם מנגנון פירוק הנשק. לדבריו, אחת האפשרויות הנבחנות היא שחמאס יעביר את אמצעי הלחימה לגורם שלישי, שאינו הרשות הפלסטינית.

עוד נמסר כי ממשל טראמפ מפעיל לחץ לקדם את ההכרזה במהירות, וכי קיימת שאיפה להשלים את המהלך כבר היום או מחר, אם לא יחולו התפתחויות ביטחוניות משמעותיות, ובראשן הסלמה אפשרית מול איראן.

לפי המקורות, ישראל עודכנה בפרטי המגעים. עם זאת, ההערכה היא שהנכונות שמפגין חמאס אינה נובעת משינוי אידיאולוגי, אלא מלחץ מדיני כבד שמופעל עליו באמצעות המתווכות האזוריות.

עוד נטען כי מאחורי המהלך עומד גם ניסיון להציג את ישראל כמי שמעכבת את יישום "הסכם 20 הנקודות" שמקדם ממשל טראמפ, ולהעביר אליה את האחריות במקרה שהמהלך לא יבשיל לכדי הסכם.