דיווח בעיתון "ניו יורק טיימס" מייחס לאיראן את האחריות לאירוע הפיצוץ שהתרחש אתמול במכליות הגז בנמל דמיאט שבמצרים. על פי הפרסום הבוקר (חמישי) המתקפה בוצעה באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים.

גורמים איראניים מסרו לעיתון האמריקני כי המתקפה אתמול "נועדה לשגר איתות ולהוכיח כי איראן מסוגלת לשבש באופן עמוק בהרבה את נתיבי השיט במים הבין-לאומיים ואת אספקת האנרגיה העולמית במידה שתחליט להסלים את הלחימה באזור".

בדיווח צוין כי המקורות נמנעו מלפרט אם המכה הוצאה לפועל במישרין על ידי כוחות איראניים או באמצעות אחת מזרועותיה הפועלות במרחב, ולא נמסר מהיכן שוגרו הכטב"מים.

אמש דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על פיצוץ מכליות הגז בנמל בצפון מצרים.

מנגד, בראיון לרשת "אל-חדת'" הסעודית, דחו גורמי ביטחון מצריים את הטענות על תקיפה חיצונית, וטענו כי מדובר בדליקה שפרצה בחדר המכונות של כלי שיט שיצא משימוש.