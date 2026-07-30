זינוק משמעותי במחירי הדלק. מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מודיע כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון יזנקו מחירי מוצרי הדלק בפיקוח.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 8.09 שקלים לליטר, עליה של 61 אגורות מהחודש הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.85 שקלים לליטר, עליה של 51 אגורות מהחודש שעבר. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות.

הזינוק במחירי הדלק נובע בעיקר מהמתיחות הגוברת במפרץ ומהמתקפות האמריקניות המתמשכות נגד יעדים של המשטר בטהרן. גם בעיות התנועה במצר הורמוז בשל ההתנהלות האיראנית משפיעות על המחירים.