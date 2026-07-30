לוחם צה"ל שנפגע בשבת האחרונה במהלך תקיפה באזור דרום הר חברון, מצא את עצמו תחת חקירה באזהרה לאחר שהגיע למסור את עדותו.

התקרית התרחשה במהלך טיול שערך הלוחם בסמוך ליישוב סוסיא בשבת שעברה. מחבלים שהיו במקום תקפו אותו, חטפו את נשקו האישי ואף ניסו לבצע לעברו ירי. הלוחם ניהל מאבק נגדם, נפצע, והצליח להימלט מהזירה. בעקבות האירוע עצר צה"ל ארבעה מחבלים שהיו מעורבים במעשה.

אתמול (רביע) הגיע הלוחם לתחנת המשטרה כדי למסור עדות מפורטת על התקיפה שעבר. אולם, במהלך הגשת העדות החליטו החוקרים לשנות את מעמדו ולחקור אותו באזהרה, בחשד שהוא זה שתקף את הערבים שהיו מעורבים באירוע.

בסיום החקירה, ולאחר שקיבל ייעוץ משפטי מטעם עו"ד נתי רום מארגון "חוננו", שוחרר הלוחם לביתו.

עו"ד נתי רום תוקף את התנהלות המשטרה חוננו

עו"ד נתי רום תקף בחריפות את התנהלות המשטרה ואמר: "בשבת האחרונה הותקף חייל צה"ל באופן ברוטלי על ידי מספר מחבלים שרצו לעברו, היכו בו, חטפו את נשקו וכמעט הרגו אותו. הוא נלחם כארי, נפצע, אושפז, ושוחרר. הבוקר הוא הגיע לתחנת המשטרה בימ"ר ש"י על מנת למסור עדות כקורבן עבירה. לפתע באמצע העדות עצרו את העדות והתחילו לחקור אותו באזהרה, פתחו לו תיק פלילי והתחילו להאשים אותו בחשד שהוא זה שתקף, למרות שהסרטון ברור לחלוטין".

לדבריו "המנהג שמשטרת ישראל באופן כמעט אוטומטי חוקרת באזהרה אנשים שהגנו על חייהם ועל הציבור הוא פסול, הוא גורם מרתיע שפוגע וגורם לנו לאבדות, פוגע בביטחון המדינה וחייב להיפסק".