אליהו ליבמן, 'נעם לישראל'

לאחר שנים של עשייה ציבורית, ולאחר האובדן הכבד שחוותה משפחתו במלחמה כאשר בנו, אליקים ליבמן הי"ד, נפל בקרב לאחר שיצא להציל אחרים ב-7 באוקטובר, חוזר אליהו ליבמן אל הזירה הציבורית.

הפעם הוא עושה זאת כחלק ממפלגת "נועם לישראל", ומבהיר כי מבחינתו אין מדובר במהלך פוליטי רגיל אלא בהמשך ישיר של שליחות חיים.

"להיות חלק מנבחרי הציבור של עם ישראל זו שליחות חיי", אומר ליבמן בריאיון לערוץ 7. "לא באתי לעולם כדי לעשות לביתי או לחפש חיים נוחים. גם אם יש לכך מחירים, זו זכות גדולה עבורי לשרת את עם ישראל, ובמיוחד בכל הקשור לזהות היהודית".

כאשר הוא נשאל האם הוא מרגיש שבנו אליקים מלווה אותו גם היום, קולו מתמלא ברגש. "אליקים תמיד היה גאה בזהות היהודית ותמיד היה גאה באבא שלו", הוא אומר. "אני מרגיש שהוא איתי. אני שומע מאנשים עד כמה חשוב ליצור חיבורים - לא רק בתוך הציבור הדתי-לאומי, אלא גם עם הציבור המסורתי ועם כל מי שהזהות היהודית בוערת בו, גם אם אורח חייו שונה. ככל שנרבה בחיבורים האלה, אני מרגיש שאני ממשיך את השליחות שאליקים השאיר לנו".

על רקע החשש במחנה הימין מפני פיצול קולות ואי־מעבר של מפלגות קטנות את אחוז החסימה, ליבמן משוכנע כי מפלגתו דווקא תרחיב את המחנה ולא תחליש אותו. לדבריו, מאז מתקפת 7 באוקטובר מחפשים ישראלים רבים שיח ציבורי חדש ופנים חדשות. "יש הרבה אנשים שמחפשים בית פוליטי שמעמיד את הזהות היהודית במרכז ולא מוצאים אותו במפלגות הקיימות. אנחנו רוצים להביא את הציבור הזה, ולכן בעזרת השם נועם לישראל תחזק את גוש הימין ולא תפגע בו".

גם כאשר נשאל מה יקרה אם הסקרים יצביעו על סכנה של אי־מעבר אחוז החסימה, הוא אינו משנה את עמדתו. "נועם תמיד נהגה באחריות ולא איבדה קולות לימין. אנחנו מאמינים שבזכות החיבורים שאנחנו יוצרים נביא קהלים חדשים שלא מצביעים כיום לגוש הימין, ולכן הצמיחה שלנו תהיה רווח לכל המחנה".

ליבמן מתקשה להכניס את מפלגתו להגדרה אחת. מבחינתו, "נועם לישראל" אינה מפלגה מגזרית אלא תנועה המבקשת לחבר בין חלקים שונים של החברה הישראלית. "זו מפלגה כלל־ישראלית שחרתה על דגלה את הזהות היהודית. היא מדברת לציונות הדתית, למסורתיים, לחרדים ולכל מי שמאמין שהזהות היהודית צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות הלאומי".

לקראת סיום הריאיון חוזר ליבמן אל המקום האישי ביותר. הוא מתייחס לקריאות להחלפת הממשלה בעקבות אירועי 7 באוקטובר, אך מבקש להסיט את הדיון מהעבר אל העתיד. לדבריו, ישראל זקוקה להתחדשות של אנשים ושל תפיסות עולם, לצד הנהגה שפועלת ללא מורא למען ביטחון המדינה.

"הבן שלנו, אליקים הי"ד, לא הכיר את האנשים שהוא יצא להציל", הוא אומר. "הוא עשה זאת מתוך תחושת אחריות לכל יהודי באשר הוא. זו הדרך שבה חינכנו אותו בבית, וזו הדרך שהוא השאיר לנו להמשיך - לחבר את עם ישראל, להרבות באהבת ישראל ולחזק את הערבות ההדדית".

לדבריו, דווקא מתוך הכאב צומחת המחויבות להמשיך בעשייה הציבורית. "אנחנו נושאים את הכאב הזה איתנו כל החיים, אבל גם את הצוואה שהוא השאיר לנו - להיות יהודים גאים, לחזק את הזהות היהודית ולהרבות באהבת ישראל. אנחנו כאן כדי להקשיב לעם ישראל, להיות השליחים שלו ולעשות כל שביכולתנו למען עם ישראל במדינת ישראל".