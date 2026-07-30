ניסוי מוצלח ראשון נערך אתמול (רביעי) במערכת חדשה שמטרתה לאתר שריפות בתוך רגעים ספורים מרגע שהתלקחו ולהביא לכיבויין באופן מהיר.

מדובר בשיתוף פעולה של המשרד לביטחון לאומי, התעשייה האווירית (IAI), רשות החדשנות, הטכניון ונציבות כבאות והצלה לישראל.

במסגרת זו פותחה פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת איתור ואיכון של שרפות בתוך דקות בודדות מרגע פריצתן. טיסת הניסוי הראשונה של הכלי הושלמה בהצלחה וכעת מתחילה סדרת ניסויים נוספת לבחינת התפקוד בתרחישים מבצעיים משתנים ובכמה סוגי שטח.

הפתרון מבוסס על הרחפן הטקטי APUS 25 מתוצרת התעשייה האווירית, בעל יכולת המראה ונחיתה אנכית (VTOL) המאפשרת הפעלה מכל מקום ללא צורך במסלול המראה.

הכלי מצויד במצלמות יום ולילה ובחיישני אינפרה-אדום המסוגלים לזהות מוקדי חום דרך עשן כבד. המידע המצולם מנותח באוויר באמצעות אלגוריתמים ספקטרליים ומערכות בינה מלאכותית, המזהים חריגות ומחלצים את מיקום האש בדיוק של מטרים בודדים - ממרחק של מאות קילומטרים רבועים - ומזניקים התרעה אוטומטית למרכז השליטה של הכבאות.

הרחפן מופעל על ידי מנוע בעירה פנימית (ללא סוללות או מנועים חשמליים), דבר המאפשר לו שהייה ממושכת באוויר של ארבע עד חמש שעות ברציפות. הפעלתו מתבצעת על ידי לוחם אש המסמן את האזור המבוקש על גבי מפה, ולאחר מכן ממריא הרחפן ומבצע את משימת הסריקה באופן אוטונומי לחלוטין.

ירון שיין, ראש המו"פ הטכנולוגי, לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון לאומי, אמר כי "פרויקט זה מהווה צעד נוסף בקידום יכולות טכנולוגיות מתקדמות עבור גופי הביטחון והחירום. שילוב רחפנים, בינה מלאכותית ויכולות עיבוד מידע מתקדמות עשוי לאפשר בעתיד גילוי מוקדם יותר של שריפות, שיפור תמונת המצב המבצעית וקיצור זמני התגובה בשטח. שיתוף הפעולה בין כלל הגופים מבטא את החשיבות שאנו רואים בחיבור בין צורך מבצעי לבין חדשנות ישראלית, לטובת פיתוח פתרונות שיסייעו בהגנה על חיי אדם, רכוש ומשאבי הטבע של מדינת ישראל".

משה לוי, מנהל חטיבת כלי טיס צבאיים בתעשייה האווירית, הוסיף: "התעשייה האווירית פועלת לאורך שנים לפיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לאתגרים מורכבים בזירות הביטחוניות והאזרחיות כאחד. הפרויקט הייחודי הזה מבטא את היכולת שלנו לקחת ידע, ניסיון ויכולות מבצעיות מעולמות התעופה, הבינה המלאכותית והמערכות האוטונומיות, ולרתום אותם לטובת מענה לאתגר בעל חשיבות לאומית ובינלאומית. שיתופי פעולה מסוג זה מאפשרים להפוך טכנולוגיה מתקדמת ליכולת מבצעית בעלת ערך ממשי בשטח."

כרם נבו, סמנכ"לית חטיבת הצמיחה ברשות החדשנות, סיכם: "הפרויקט הוא חלק משיתוף פעולה בין רשות החדשנות למשרד לביטחון לאומי, שבמסגרתו מתאפשרת בחינה של טכנולוגיה מתקדמת בסביבה מבצעית רלוונטית, ובכך נוצר ערך ממשי לציבור. זוהי דוגמה מצוינת לאופן שבו שילוב של רחפנים, בינה מלאכותית ויכולת הפעלה בתנאי שטח תורם לפיתוח פתרונות חדשניים לאתגרים מבצעיים דחופים".