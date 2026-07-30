ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ויו"ר ועד היישוב חוות גלעד משה חכמון, הגיעו לניחום אבלים בבית משפחת עזרא, היושבת שבעה בביתה בבית דגן לאחר רצח רס"ן יובל עזרא הי"ד, קצין בחיל התותחנים, בפיגוע ליד חוות גלעד.

במהלך המפגש הממושך עם הוריו של יובל הי"ד, פנה חיים עזרא, אביו של יובל, לראש המועצה וביקש ממנו להשמיע את קולו ולהעביר לציבור בשמו מסר ברור ופומבי לציבור הישראלי הקורא לאחדות: "כולנו צריכים להוסיף באהבת ישראל ולהוריד את הלהבות ואת הטמפרטורה. אנחנו אחים. כשיש שנאה, אויבים נכנסים. אפשר להיות יריבים, אבל אי אפשר בשום פנים ואופן להיות אויבים".

דגן אמר: "המפגש עם המשפחה האצילה הזו מטלטל - וממלא את כל מי שמפגש איתם בתקווה ובהבנה שיש עתיד גדול לעם שלנו. חיים כל כך צודק והמסר שלו הוא כך כך קריטי. אנחנו בתקופה שבה השנאה ממש מסכנת את המדינה. אהבת ישראל - זו המשימה החשובה שלנו. גם למען זכרם של הנופלים, גיבורי ישראל שמסרו את נפשם למען קיומנו כאן.

בתוך הכאב העצום שלהם, משפחת עזרא ביקשה להדגיש את החיבור עם תושבי חוות גלעד ולשלוח חיבוק למשפחתו של בניהו מלט הי"ד, שנפל באותו הפיגוע. הגעתי לכאן כדי לנחם ויצאתי מחוזק מהעוצמה של המשפחה המיוחדת הזו", הוסיף.

רס"ן יובל עזרא הי"ד נרצח יחד עם בניהו מלט הי"ד, כשהגנו על קבוצת המטיילים ביום שישי האחרון. בהלווייתו ספדו לו בני משפחתו וארוסתו תימור, שתיארו אדם אהוב, "איש של אנשים" עם חיוך תמידי וטוב לב שהקדיש את חייו למען אחרים.