תיעוד | מצבורי נשק הוסתרו בבתי מגורים בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

פעילות מבצעית של כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון הובילה לחשיפת אמצעי לחימה רבים בלב אוכלוסייה אזרחית.

לוחמי המילואים של צוות הקרב החטיבתי 55, הפועלים תחת פיקודה של אוגדה 91, ממשיכים בפעילותם בכפר מג'דל זון במטרה לנטרל ולהסיר איומים המכוונים לעבר שטח מדינת ישראל.

במהלך הסריקות שביצעו הכוחות במבנים ובבתים אזרחיים בכפר, התגלו עשרות אמצעי לחימה וציוד צבאי רב. בין היתר נתפסו רובים מסוג "קלאצ'ניקוב", מחסניות, תחמושת וקליעים, רימונים, חומרי נפץ, מטענים, טילי נ"ט ופצצות מרגמה.

במקביל לאיתור הציוד הצבאי והחרמתו, ביצעו הלוחמים פעולות להשמדת מבנים בכפר אשר שימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לצורכי פעילות מבצעית.