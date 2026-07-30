אביו של בניהו מלט: התשובה לרצח - התיישבות צילום: באדיבות המצלם

בני משפחתו של בניהו מלט הי"ד, אשר כיהן כסגן רבש"ץ חוות גלעד ונרצח בפיגוע ברכס סלע שבשומרון, קמו הבוקר (חמישי) מימי השבעה ועלו לזירת הפיגוע שבה נגדעו חייו.

בנקודה שבה אירע הפיגוע הוקמה נקודת התיישבות, ובני המשפחה פנו אל דרגי הממשלה ואל מפקדי צה"ל בדרישה להורות על תפיסת קו הרכס באמצעות נוכחות צבאית, לצד הקמת נקודות התיישבות יהודיות במרחב.

בעז מלט, אביו של בניהו, אמר: "אני ממקום זה רוצה לקרוא לצבא לתפוס בתפיסה צבאית את הרכס השולט פה. אם לא יהיה להם פה את קו הרכס השולט אז הם גם לא יוכלו לעשות פה פיגועים על הציר למטה ועל יהודים שבאים לעשות טיולים בארץ ישראל רק כי הם יהודים".

האב השכול הוסיף "יחד עם התפיסה הצבאית צריך לחזק פה את האחיזה, להקים פה התיישבות יהודית. שכל אויבי ישראל ידעו שמי שנוגע בדם יהודי הוא יינקם ואנחנו נשתרש עוד יותר ועוד יותר בארץ ישראל, כנגד כל המנסים להכרית אותנו מפה, לגרש אותנו מפה. בבתים האלה צריכים לגור יהודים ולא מחבלים בני עוולה".