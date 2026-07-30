יחידת להב 433 זימנה את חברת הכנסת שרן השכל למסור עדות פתוחה, בעקבות טענותיה על דרישה לצלם את הצבעתה במהלך הבחירות לתפקיד מבקר המדינה.

הזימון מגיע בהמשך להנחיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן, אשר הורו לבדוק האם גורמים במפלגת הליכוד מסרו תצהיר כוזב לבית המשפט הגבוה לצדק.

סביב הליך הבחירות למבקר המדינה נוצרה סתירה מהותית בין מסמכים משפטיים שהוגשו לבג"ץ. מחד, מנכ"ל הליכוד דוד שרן ושורה של חברי כנסת מהמפלגה הגישו תצהירים שבהם הוכחשה לחלוטין הטענה כי הוטלה חובה לצלם את פתקי ההצבעה.

לפי עמדת אנשי הליכוד, כל חבר כנסת שבחר לתעד את הצבעתו עשה זאת על דעת עצמו ומרצונו החופשי.

מאידך, במסגרת עתירה שבה ביקשה השכל לאפשר את פיצולה מסיעת הימין הממלכתי - לאחר שהודיעה על התפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ - הגישה חברת הכנסת תצהיר בו טענה כי בסבב ההצבעה החוזר נדרשו חברי סיעת "תקווה חדשה" לתעד בוידאו את בחירתם, והוסיפה כי אותם צילומים הועברו לעיונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בשלב זה מוגדרת פניית המשטרה להשכל כעדות פתוחה בלבד, והיא אינה מוגדרת כחשודה בביצוע עבירה.