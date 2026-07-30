מאמר מערכת חריף פורסם הבוקר (חמישי) בביטאון ש"ס "הדרך" נגד מפלגות הימין החדשות המבקשות להתמודד בבחירות הקרובות.

תחת הכותרת "כל המצר נעשה ראש", יוצא העיתון במתקפה חזיתית נגד היוזמות הפוליטיות החדשות וראשי האופוזיציה, ומאשים אותם בהפיכת הדרת החרדים למנוע הפוליטי המרכזי שלהם.

במוקד המתקפה עומדות מפלגות "הימין הערכי" המתרקמות בימים אלה - בהן דמויות כמו חילי טרופר, יועז הנדל, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד.

לטענת העיתון, המשותף לכל המהלכים הללו הוא הניסיון לזוז אל המרכז, להתנתק מהגוש הדתי-חרדי ולהבטיח הקמת "ממשלה ציונית בלי חרדים", תוך סימון יאיר גולן כשותף ראוי.

כותבי המאמר אינם חוסכים שבטם גם מיתר מנהיגי האופוזיציה. על גדי איזנקוט נטען כי הנסיקה הפוליטית שלו אינה נובעת מבשורה מדינית או כלכלית, אלא מהתחייבות לממש את יצר השנאה של בוחריו כלפי הגוש השני.

לגבי נפתלי בנט נכתב כי הוא הופך את המצע שלו ל"מסע הסתה מחריד נגד לומדי התורה" מתוך מצוקה פוליטית, בעוד שאביגדור ליברמן ויאיר גולן ממשיכים, לפי העיתון, ברטוריקה הקשה שלהם נגד הציבור החרדי והאמוני.

"השנאה לציבור החרדי הפכה לסחורה הפוליטית המבוקשת ביותר בשוק", מסכמים בביטאון ש"ס.

בעיתון טוענים כי כל ראשי המפלגות המדברים על אחדות העם מאוחדים למעשה בדבר אחד בלבד - "אחדות בלי חרדים". המאמר חותם בציטוט דברי חז"ל "כל המציר לישראל נעשה ראש", וקורא לציבור החרדי להמשיך בדרכו באמונה ובביטחון מול הגל הנוכחי.