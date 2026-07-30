ד"ר אריה בכרך מתייחס בטור השבועי בערוץ 7 לקביעת רשימת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' לכנסת, ואומר, "מעתה אסור בשום פנים ואופן לערער על רשימה זו".

בכרך ששכל את בנו אוהב בפיגוע בואדי קלט בשנת 1995, מזהיר מפני קולות הקוראים להקמת מסגרות פוליטיות חדשות, ומזכיר את מה שהוא מגדיר כ"תקדים המסוכן מן העבר" של מפלגתו של הרב משה לוינגר ז"ל. לטענתו, פיצול פוליטי בתוך המחנה עלול לפגוע בכוחו דווקא בשעה שבה עליו להתלכד.

הוא מוסיף כי על פי הסקרים, רשימת הציונות הדתית מתנדנדת סביב חמישה מנדטים בלבד. בכרך מדגיש כי שיעורו של הציבור הדתי-לאומי באוכלוסייה הוא "בהחלט דו-ספרתי", ומזכיר כי בעבר מנתה המפד"ל מספר דו-ספרתי של מנדטים.

לדברי בכרך, הבעיה המרכזית היא שלא כל מועמד מתאים במלואו לעמדותיו ולשאיפותיו של כל בוחר. עם זאת, הוא מדגיש כי לאחר שנקבעה הרשימה בבחירה חופשית, "על כולם להתייצב מאחורי רשימה זו".

בכרך משבח בטור את עבודתו של סמוטריץ' ביהודה ושומרון, וקורא למי שמתקשה לתמוך ברשימה לבחון את התוצאות בשטח. לדבריו, "לא בא כבושם הזה זה שנים רבות, אם בכלל".

בסיום דבריו פונה בכרך למי שהוא מכנה "נביאי שקר", וקורא להם להפסיק להמציא רשימות חדשות. לטענתו, כל רשימה חדשה "רק מחלישה את כוחנו" משום שכולן פונות לאותו ציבור, ולכן יש להתייצב סביב הרשימות הקיימות ולבחון מחדש את הדרך רק לאחר הבחירות.