המתיחות הגוברת סביב סוגיית גיוס בני הישיבות הגיעה הלילה (חמישי) לטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון, כאשר עשרות חסידי ברסלב התאספו במקום ופתחו במחאה חריפה.

המפגינים דרשו מהרשויות לפתוח את שערי שדה התעופה ולאפשר את יציאתם לחו"ל של עריקים וחייבי גיוס, המבקשים לנסוע לציונו של רבי נחמן מברסלב בעיר אומן שבאוקראינה.

במהלך ההפגנה הניפו שלטים חריפים וקראו קריאות בגנות חובת הגיוס, לצד הסיסמה: "לאומן ולא לצבא", תוך דרישה נחרצת למתן חופש תנועה מלא לכל הנסיעות.

בקרב חסידי ברסלב, ההגעה לציונו של רבי נחמן בראש השנה היא בגדר כמעט הכרח. השנה, על רקע כמעט הכפלת מספר חייבי הגיוס והעריקים בציבור החרדי, החשש מעיכובים וממעצרים ביציאה מהארץ מעורר תסיסה חסרת תקדים בחסידות.

גורמים בחסידות מעריכים כי ככל שיתקרבו ימי ראש השנה, הצפי להסלמה, למהומות ולגלי מחאה נוספים מצד החסידים העריקים שיימנע ממנם לטוס - צפוי לעלות מדרגה באופן משמעותי.