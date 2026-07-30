פרקליטות מחוז מרכז תגיש הבוקר לבית המשפט כתב אישום חמור נגד תושב המקום בן 36, בגין רצח בנסיבות מחמירות של הצדיק הרב עמוס גואטה זצ"ל בביתו בנתניה, לצד עבירות נוספות.

ממצאי החקירה של היחידה המרכזית (ימ"ר) במרחב שרון מעלים מסכת אירועים קשה: בתאריך 1.7.26, בשעות הבוקר המוקדמות, הגיע החשוד לביתו של הרב וביקש להיכנס להתפלל לצד מיטתו.

לאחר שקיבל אישור ונכנס לחדרו של הרב, שלף סכין ודקר אותו ארבע פעמים בעודו שוכב במיטתו. עוזרו של הרב, שניסה להשתלט על התוקף, נפצע באורח קל בידו במהלך המאבק.

מיד לאחר הדקירה נמלט החשוד מהמקום. דיווח ראשוני התקבל במוקד 100 של המשטרה בשעה 05:44, ותוך דקות ספורות הגיעו לזירה כוחות משטרה רבים שפתחו במצוד נרחב. צוותי מד"א פינו את הרב בדחיפות לבית החולים לניאדו בעיר, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב בזירה והטיל את החקירה על ימ"ר שרון. בתום מצוד מהיר שביצעו בלשי תחנת נתניה וחוקרי היחידה המרכזית, החשוד אותר ונעצר, והסכין ששימשה לביצוע הרצח נתפסה בזירה.

במהלך חקירה מורכבת ואינטנסיבית, שכללה תרגילי חקירה, איסוף ראיות פורנזיות וגביית עדויות, הודה החשוד במיוחס לו. עם גיבוש התשתית הראייתית המוצקה, הועבר התיק לפרקליטות לצורך הגשת כתב האישום הבוקר.